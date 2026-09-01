Το σχόλιο της Ακρίτα για το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη και τη θανατική ποινή

«Η ιδεολογία συγκρούεται με το ένστικτο», έγραψε στο Facebook

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.09.26 , 14:41 Αποφυλακίστηκε με όρους ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, Κώστας Τζιωρτζιώτης
01.09.26 , 14:40 «Στο σπίτι σου επιλέγεις ειδήσεις στο Star» - Πρεμιέρα στις 7 Σεπτεμβρίου
01.09.26 , 14:21 Σχολικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες στη Λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου
01.09.26 , 14:12 Ζήνα Κουτσελίνη: «Μετακομίσαμε στην πρωινή ζώνη» γράφει στο Instagram
01.09.26 , 14:00 Food Divorce: Γιατί όλο και περισσότερα ζευγάρια τρώνε πλέον χωριστά;
01.09.26 , 13:31 Οι καλύτερες ταινίες και σειρές που κάνουν πρεμιέρα στο Star αυτή τη σεζόν
01.09.26 , 13:29 Επίδομα παιδιού, επίδομα 300 ευρώ και τρίτεκνοι: Τέσσερα μέτρα στο τραπέζι
01.09.26 , 13:24 Νέα χαρτονομίσματα ευρώ: Δείτε πώς μπορείτε να ψηφίσετε
01.09.26 , 13:20 Κυψέλη: Ο 43χρονος είχε προφυλακιστεί για μαστροπεία το 2020
01.09.26 , 13:10 Πιο συχνά δρομολόγια και μικρότερη αναμονή στο Τραμ από 7 Σεπτεμβρίου
01.09.26 , 13:08 Τούνη - Αλεξάνδρου: Τα instastories για τις μέρες που δεν είναι με τον Πάρη
01.09.26 , 13:05 Αυτό είναι το πρόγραμμα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για το 2026-2027
01.09.26 , 12:43 Ο Κατσιώνης τραγουδά για την Ευρυδίκη:«Πήγε στη Σαντορίνη με τον Μαραντίνη»
01.09.26 , 12:41 Σία Κοσιώνη: Η επίσημη ανακοίνωση του ANT1 για τον ρόλο της στο δελτίο
01.09.26 , 12:40 «Θα πάμε σε σύμβουλο γάμου», κατέθεσε η παρουσιάστρια στο δικαστήριο
Πασχάλης & Αχιλλέας Τσαρούχας: Mπαμπάς και γιος στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου
Οι δικαιούχοι για Market pass, «δώρα» συνταξιούχων και επίδομα έως 800 ευρώ
Ίων του Ευριπίδη: Πλήθος κόσμου στο φινάλε του Φεστιβάλ Επιδαύρου 2026
«Θα πάμε σε σύμβουλο γάμου», κατέθεσε η παρουσιάστρια στο δικαστήριο
«Ήταν όνειρο ζωής»: Το μαγευτικό ταξίδι της Τσιμτσιλή με την οικογένειά της
Τριανταφυλλίδου - Κουρής: Η βάπτιση του γιου τους, το όνομα & ο στολισμός
Ανθή Βούλγαρη: «Από αύριο θα λιβανίζω παντού»
Αθώος ο σύζυγος της παρουσιάστριας: «Έχω μετανοήσει», είπε στο δικαστήριο
«Του αγοριού απέναντι»: Ποιοι παρακολούθησαν την παράσταση στο θέατρο Άλσος
Κυψέλη: Ο 43χρονος είχε προφυλακιστεί για μαστροπεία το 2020
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Φωτογραφία Eurokinissi
Σοκάρουν τα στοιχεία της ιατροδικαστικής για το βρέφος στην Κυψέλη / Βίντεο από ANT1

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανάρτηση για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο με το νεκρό βρέφος σε βαλίτσα στην Κυψέληέκανε η Έλενα Ακρίτα, όπου αναφέρεται στην οργή που έχει προκαλέσει η υπόθεση και στο ζήτημα της τιμωρίας.

Κυψέλη: Αγόρι περίπου 9 μηνών το νεκρό βρέφος - Το σκότωσαν με μαχαίρι

Μάλιστα η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στέκεται ειδικά στο θέμα της θανατικής ποινής και στη σύγκρουση ανάμεσα στις αρχές και το ανθρώπινο ένστικτο απέναντι σε μια τόσο φρικιαστική υπόθεση.

Αφού ξεκαθαρίζει ότι είναι «κατά της θανατικής ποινής» και πως δεν θέλει «κανένα κράτος να έχει το δικαίωμα να σκοτώνει στο όνομά μου», συμπληρώνει:

«Ωστόσο, σε υποθέσεις όπως αυτή με το κατακρεουργημένο μωρό στην Κυψέλη, η ιδεολογία συγκρούεται με το ένστικτο. Με τον θυμό. Με εκείνο το σκοτεινό, απολύτως ανθρώπινο “να πεθάνουν κι αυτοί όπως πέθανε το παιδί”».

Η Έλενα Ακρίτα τόνισε, ωστόσο, πως άλλο είναι το συναίσθημα που γεννά η οργή και άλλο η μετατροπή του σε κρατική πολιτική.

«Δεν ντρέπομαι που το νιώθω. Αλλά δεν θέλω να γίνει νόμος αυτό που νιώθω την ώρα της οργής μου», σημείωσε.

Κυψέλη: Το βρέφος είχε 10 μαχαιριές στην πλάτη - Σοκάρει η ιατροδικαστική

Κλείνοντας, υπογράμμισε πως οι Αρχές δοκιμάζονται περισσότερο στις ακραίες περιπτώσεις, όταν το συναίσθημα οδηγεί στην ανάγκη για εκδίκηση.

«Γιατί ακριβώς εκεί δοκιμάζονται οι Αρχές μας: όχι στις εύκολες περιπτώσεις, αλλά σε εκείνες που μέσα μας ουρλιάζουν για εκδίκηση».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα:

«Είμαι κατά της θανατικής ποινής. Δεν θέλω κανένα κράτος να έχει το δικαίωμα να σκοτώνει στο όνομά μου.
Ωστοσο, σε υποθέσεις όπως αυτή με το κατακρεουργημένο μωρό στην Κυψέλη, η ιδεολογία συγκρούεται με το ένστικτο. Με τον θυμό. Με εκείνο το σκοτεινό, απολύτως ανθρώπινο “να πεθάνουν κι αυτοί όπως πέθανε το παιδί”.

Δεν ντρέπομαι που το νιώθω. Αλλά δεν θέλω να γίνει νόμος αυτό που νιώθω την ώρα της οργής μου.
Γιατί ακριβώς εκεί δοκιμάζονται οι αρχές μας: όχι στις εύκολες περιπτώσεις, αλλά σε εκείνες που μέσα μας ουρλιάζουν για εκδίκηση».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΨΕΛΗ
 |
ΒΡΕΦΟΣ
 |
ΜΩΡΟ
 |
ΕΛΕΝΑ ΑΚΡΙΤΑ
 |
ΣΥΡΙΖΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα
Πολιτικη
Βγήκαν στον δρόμο ενόψει ΔΕΘ οι εργαζόμενοι για οικονομικά αιτήματα
Ασπίδα του Αχιλλέα
Πολιτικη
Ασπίδα του Αχιλλέα: Πώς θα προστατεύει την Ελλάδα από κάθε απειλή
Ασπίδα Του Αχιλλέα:Ελλάδα-Ισραήλ Υπέγραψαν Αμυντική Συμφωνία
Πολιτικη
Ασπίδα του Αχιλλέα: Υπεγράφη η αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ 3 δισ. ευρώ
«Ασπίδα Του Αχιλλέα»
Πολιτικη
«Πέφτουν» τη Δευτέρα 31/8 οι υπογραφές για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»
Μητσοτάκης: Διαγωνισμός για τον Σιδηροδρομικό Σταθμό
Πολιτικη
Μητσοτάκης: Διαγωνισμός για τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης
αντι-drone θόλος
Πολιτικη
Απάντηση στην Άγκυρα ο αντι-drone θόλος που θα αγοράσει η Αθήνα
ΥΠΕΞ
Πολιτικη
Αυστηρή απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία για νέο Χωροταξικό και Αιγαίο
Περιοδεία Της Όλγας Κεφαλογιάννη Στην Καστοριά
Πολιτικη
Περιοδεία της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη στην Καστοριά
Κυριάκος Μητσοτάκης Κοζάνη
Πολιτικη
Μητσοτάκης: Νέα αύξηση κατώτατου μισθού πριν τις εκλογές
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top