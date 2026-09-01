Σοκάρουν τα στοιχεία της ιατροδικαστικής για το βρέφος στην Κυψέλη / Βίντεο από ANT1

Ανάρτηση για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο με το νεκρό βρέφος σε βαλίτσα στην Κυψέλη, έκανε η Έλενα Ακρίτα, όπου αναφέρεται στην οργή που έχει προκαλέσει η υπόθεση και στο ζήτημα της τιμωρίας.

Μάλιστα η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στέκεται ειδικά στο θέμα της θανατικής ποινής και στη σύγκρουση ανάμεσα στις αρχές και το ανθρώπινο ένστικτο απέναντι σε μια τόσο φρικιαστική υπόθεση.

Αφού ξεκαθαρίζει ότι είναι «κατά της θανατικής ποινής» και πως δεν θέλει «κανένα κράτος να έχει το δικαίωμα να σκοτώνει στο όνομά μου», συμπληρώνει:

«Ωστόσο, σε υποθέσεις όπως αυτή με το κατακρεουργημένο μωρό στην Κυψέλη, η ιδεολογία συγκρούεται με το ένστικτο. Με τον θυμό. Με εκείνο το σκοτεινό, απολύτως ανθρώπινο “να πεθάνουν κι αυτοί όπως πέθανε το παιδί”».

Η Έλενα Ακρίτα τόνισε, ωστόσο, πως άλλο είναι το συναίσθημα που γεννά η οργή και άλλο η μετατροπή του σε κρατική πολιτική.

«Δεν ντρέπομαι που το νιώθω. Αλλά δεν θέλω να γίνει νόμος αυτό που νιώθω την ώρα της οργής μου», σημείωσε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε πως οι Αρχές δοκιμάζονται περισσότερο στις ακραίες περιπτώσεις, όταν το συναίσθημα οδηγεί στην ανάγκη για εκδίκηση.

«Γιατί ακριβώς εκεί δοκιμάζονται οι Αρχές μας: όχι στις εύκολες περιπτώσεις, αλλά σε εκείνες που μέσα μας ουρλιάζουν για εκδίκηση».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα:

«Είμαι κατά της θανατικής ποινής. Δεν θέλω κανένα κράτος να έχει το δικαίωμα να σκοτώνει στο όνομά μου.

Ωστοσο, σε υποθέσεις όπως αυτή με το κατακρεουργημένο μωρό στην Κυψέλη, η ιδεολογία συγκρούεται με το ένστικτο. Με τον θυμό. Με εκείνο το σκοτεινό, απολύτως ανθρώπινο “να πεθάνουν κι αυτοί όπως πέθανε το παιδί”.

Δεν ντρέπομαι που το νιώθω. Αλλά δεν θέλω να γίνει νόμος αυτό που νιώθω την ώρα της οργής μου.

Γιατί ακριβώς εκεί δοκιμάζονται οι αρχές μας: όχι στις εύκολες περιπτώσεις, αλλά σε εκείνες που μέσα μας ουρλιάζουν για εκδίκηση».