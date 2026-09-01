Πόσες ώρες είναι αναγκαίο να κοιμόμαστε καθημερινά; Για πολλά χρόνια, το οκτάωρο του ύπνου θεωρούνταν σχεδόν απαράβατος κανόνας για την καλή υγεία.

Ωστόσο, μία νέα επιστημονική έρευνα έρχεται να αμφισβητήσει την αντίληψη ότι όλοι οι ενήλικες χρειάζονται ακριβώς οκτώ ώρες ύπνου κάθε βράδυ με σκοπό να είναι υγιείς.

Η νέα ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο Brain Medicine υποστηρίζει ότι τα φυσιολογικά πρότυπα ύπνου είναι πολύ πιο ευέλικτα απ' όσο πιστεύουμε και ότι η ανάγκη για ύπνο διαφέρει σημαντικά από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Οι ειδικοί υγείας επισημαίνουν, μάλιστα, ότι οι άνθρωποι τα παλαιά χρόνια (συγκεκριμένα, σε προ-βιομηχανικές κοινωνίες), δεν ακολουθούσαν αυστηρά ένα οκτάωρο νυχτερινό πρόγραμμα ύπνου, κάτι που αποδεικνύει ότι το σημερινό μοντέλο δεν είναι κατ' ανάγκη «φυσικός» κανόνας.

Ύπνος: Οι πρόγονοί μας κοιμόντουσαν λιγότερες από οκτώ ώρες

Μελέτες επικεντρώθηκαν στους ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν σε σύγχρονες κοινότητες κυνηγών-τροφοσυλλεκτών, προσφέροντας στοιχεία στους επιστήμονες για το πόσο κοιμόντουσαν οι άνθρωποι πριν από την ευρεία χρήση του τεχνητού φωτισμού. Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Current Biology εξέτασε κοινότητες στην Τανζανία, τη Ναμίμπια και τη Βολιβία, διαπιστώνοντας ότι οι συμμετέχοντες κοιμούνταν τη νύχτα κατά μέσο όρο 5,7 έως 7,1 ώρες.

Για πολλά χρόνια, το οκτάωρο του ύπνου θεωρούνταν σχεδόν απαράβατος κανόνας για την καλή υγεία / Φωτογραφία: Unsplash.com

Παρά το γεγονός ότι αυτές οι ώρες φαίνονται σχετικά λίγες, οι άνθρωποι εκείνης της εποχής δε φαίνεται να τον «αναπλήρωναν» με μεγάλες μεσημεριανές «σιέστες». Εκείνη η εποχή δεν είχε ξυπνητήρια και έντονη έκθεση σε τεχνητό φως, οπότε τα άτομα ξυπνούσαν συνήθως με την ανατολή του ηλίου.

Παράλληλα, ανάλυση που δημοσιεύθηκε από τη Royal Society Publishing, εκτίμησε ότι στις προ-βιομηχανικές κοινωνίες οι άνθρωποι κοιμόντουσαν το βράδυ κατά μέσο όρο περίπου 6,4 ώρες.

Όλα τα παραπάνω δε σημαίνουν ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι πρέπει να περιορίσουν τον ύπνο τους. Δείχνει, όμως, ότι η περίφημη «υποχρεωτική» διάρκεια των οκτώ ωρών είναι πολύ πιο σύνθετη υπόθεση.

Το τεχνητό φως αλλάζει τις συνήθειες ύπνου

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που έχουν αλλάξει τις συνήθειες του ύπνου είναι το τεχνητό φως. Λάμπες, υπολογιστές, τηλεοράσεις και κυρίως τα smartphones, επιτρέπουν στους ανθρώπους να παραμένουν δραστήριοι και ξύπνιοι πολύ μετά τη δύση του ηλίου. Η έκθεση στο τεχνητό φως μπορεί να καθυστερεί το βιολογικό ρολόι, επηρεάζοντας την ώρα που πέφτουμε για ύπνο και την ώρα που ξυπνάμε.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, πολλοί άνθρωποι να κοιμούνται λιγότερο τις εργάσιμες ημέρες, πρτο «χαμένο» ύπνο τα Σαββατοκύριακα. Επομένως, αυτό που έχει σημασία δεν είναιι μόνο το πόσες ώρες κοιμόμαστε, αλλά και το πότε κοιμόμαστε.

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που έχουν αλλάξει τις συνήθειες του ύπνου είναι το τεχνητό φως / Φωτογραφία: Unsplash.com

Τελικά, πόσες ώρες ύπνου χρειάζεται πραγματικά ένας ενήλικας;

Τα δεδομένα δείχνουν ότι δεν υπάρχει μία απάντηση που να ισχύει για όλους. Η ηλικία, η κατάσταση της υγείας, το βιολογικό φύλο και άλλοι ατομικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τις ανάγκες κάθε οργανισμού.

Μάλιστα, πρόσφατη μελέτη στο Nature, η οποία συνδύασε απεικονίσεις εγκεφάλου και σώματος με μοριακές μετρήσεις, εκτίμησε ότι η βέλτιστη διάρκεια ύπνου μπορεί να βρίσκεται περίπου μεταξύ 6,4 και 7,8 ωρών, ανάλογα με το άτομο και το όργανο που εξετάζεται.

Αυτό δε σημαίνει ότι το οκτάωρο είναι λάθος. Για αρκετούς ανθρώπους, οι οκτώ ώρες μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζονται.

Οι συστάσεις του National Sleep Foundation για ενήλικες ηλικίας 26 έως 64 ετών, παραμένουν στις 7 έως 9 ώρες ημερησίως, με ορισμένους ανθρώπους να χρειάζονται λιγότερο ή περισσότερο ύπνο.

Συμπερασματικά, το ιδανικό «8ωρο» ύπνου μπορεί για κάποιον να είναι επτά ώρες, για άλλον οκτώ και για κάποιον άλλο εννέα.