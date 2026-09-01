Μαριέττα Χρουσαλά: Απόσπασμα από τη συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ! / βίντεο Happy Day 20/5/26

Τη Μύκονο επέλεξε για ακόμα ένα καλοκαίρι η Μαριέττα Χρουσαλά, απολαμβάνοντας τον ήλιο, τη θάλασσα και στιγμές χαλάρωσης μαζί με την οικογένειά της.

Μαριέττα Χρουσαλά: Οι βουτιές της σε παραλία της Μυκόνου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε σε παραλία του κοσμοπολίτικου νησιού, όπου τράβηξε όλα τα βλέμματα με τις αναλογίες της και τη φυσική της ομορφιά.

Μαριέττα Χρουσαλά: Οι βουτιές της σε παραλία της Μυκόνου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η πρώην παρουσιάστρια και επιχειρηματίας επέλεξε ένα μπικίνι σε λευκό και γαλάζιο χρώμα με patterned σχέδιο, το οποίο αγκάλιαζε την καλλίγραμμη σιλουέτα της. Με τα μαλλιά της πιασμένα σε έναν επιμελώς ατημέλητο ψηλό κότσο και χωρίς ίχνος μακιγιάζ, η Μαριέττα Χρουσαλά επιβεβαιώνει πως το κλειδί της κομψότητας είναι η απλότητα.

Μαριέττα Χρουσαλά: Οι βουτιές της σε παραλία της Μυκόνου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Στις φωτογραφίες φαίνεται να απολαμβάνει τις βουτιές της στα κρυστάλλινα νερά, χαμογελαστή και ευδιάθετη.

Μαριέττα Χρουσαλά: Οι βουτιές της σε παραλία της Μυκόνου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Μαριέττα Χρουσαλά: Οι βουτιές της σε παραλία της Μυκόνου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Καλοκαίρι γεμάτο Μύκονο και οικογενειακές στιγμές

Το νησί των ανέμων αποτελεί σταθερό καλοκαιρινό προορισμό για τη Μαριέττα Χρουσαλά και τον σύζυγό της, Λέοντα Πατίτσα.

Η ίδια μοιράστηκε στα social media καλοκαιρινά στιγμιότυπα από το νησί.

«July in photos», έγραψε σε ανάρτησή της στις 3 Αυγούστου, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το νησιώτικο τοπίο, τα καταγάλανα νερά, τις βραδινές βόλτες και τα γραφικά σοκάκια της Χώρας.