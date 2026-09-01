Μαριέττα Χρουσαλά: Οι φωτογραφίες με το γαλανόλευκο μπικίνι στη Μύκονο

Οι βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και το beach look της

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Celebrities & Gossip Νεα
Μαριέττα Χρουσαλά: Απόσπασμα από τη συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ! / βίντεο Happy Day 20/5/26

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαριέττα Χρουσαλά απολαμβάνει το καλοκαίρι στη Μύκονο με την οικογένειά της.
  • Φωτογραφήθηκε σε παραλία με γαλανόλευκο μπικίνι, αναδεικνύοντας τη φυσική της ομορφιά.
  • Επέλεξε απλό στυλ με μαλλιά σε κότσο και χωρίς μακιγιάζ.
  • Μοιράστηκε στιγμιότυπα από το νησί στα social media, περιγράφοντας τις καλοκαιρινές της εμπειρίες.
  • Η Μύκονος είναι σταθερός καλοκαιρινός προορισμός για την ίδια και τον σύζυγό της.

Τη Μύκονο επέλεξε για ακόμα ένα καλοκαίρι η Μαριέττα Χρουσαλά, απολαμβάνοντας τον ήλιο, τη θάλασσα και στιγμές χαλάρωσης μαζί με την οικογένειά της.

Χρουσαλά – Καλομοίρα: Βραδινή έξοδος με πολύ χορό στη Μύκονο

Μαριέττα Χρουσαλά: Οι βουτιές της σε παραλία της Μυκόνου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Μαριέττα Χρουσαλά: Οι βουτιές της σε παραλία της Μυκόνου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε σε παραλία του κοσμοπολίτικου νησιού, όπου τράβηξε όλα τα βλέμματα με τις αναλογίες της και τη φυσική της ομορφιά.

Μαριέττα Χρουσαλά: Οι βουτιές της σε παραλία της Μυκόνου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Μαριέττα Χρουσαλά: Οι βουτιές της σε παραλία της Μυκόνου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η πρώην παρουσιάστρια και επιχειρηματίας επέλεξε ένα μπικίνι σε λευκό και γαλάζιο χρώμα με patterned σχέδιο, το οποίο αγκάλιαζε την καλλίγραμμη σιλουέτα της. Με τα μαλλιά της πιασμένα σε έναν επιμελώς ατημέλητο ψηλό κότσο και χωρίς ίχνος μακιγιάζ, η Μαριέττα Χρουσαλά επιβεβαιώνει πως το κλειδί της κομψότητας είναι η απλότητα. 

Μαριέττα Χρουσαλά: Οι βουτιές της σε παραλία της Μυκόνου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Μαριέττα Χρουσαλά: Οι βουτιές της σε παραλία της Μυκόνου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Στις φωτογραφίες φαίνεται να απολαμβάνει τις βουτιές της στα κρυστάλλινα νερά, χαμογελαστή και ευδιάθετη.

Μαριέττα Χρουσαλά: Οι βουτιές της σε παραλία της Μυκόνου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Μαριέττα Χρουσαλά: Οι βουτιές της σε παραλία της Μυκόνου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Μαριέττα Χρουσαλά: Οι βουτιές της σε παραλία της Μυκόνου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Μαριέττα Χρουσαλά: Οι βουτιές της σε παραλία της Μυκόνου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Καλοκαίρι γεμάτο Μύκονο και οικογενειακές στιγμές

Το νησί των ανέμων αποτελεί σταθερό καλοκαιρινό προορισμό για τη Μαριέττα Χρουσαλά και τον σύζυγό της, Λέοντα Πατίτσα.

Χρουσαλά- Πατίτσας: Χέρι χέρι στη Μύκονο- Το island chic look της

Η ίδια μοιράστηκε στα social media καλοκαιρινά στιγμιότυπα από το νησί.

«July in photos», έγραψε σε ανάρτησή της στις 3 Αυγούστου, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το νησιώτικο τοπίο, τα καταγάλανα νερά, τις βραδινές βόλτες και τα γραφικά σοκάκια της Χώρας. 

 

 

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