Τη Μύκονο επέλεξε για ακόμα ένα καλοκαίρι η Μαριέττα Χρουσαλά, απολαμβάνοντας τον ήλιο, τη θάλασσα και στιγμές χαλάρωσης μαζί με την οικογένειά της.
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Ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε σε παραλία του κοσμοπολίτικου νησιού, όπου τράβηξε όλα τα βλέμματα με τις αναλογίες της και τη φυσική της ομορφιά.
Η πρώην παρουσιάστρια και επιχειρηματίας επέλεξε ένα μπικίνι σε λευκό και γαλάζιο χρώμα με patterned σχέδιο, το οποίο αγκάλιαζε την καλλίγραμμη σιλουέτα της. Με τα μαλλιά της πιασμένα σε έναν επιμελώς ατημέλητο ψηλό κότσο και χωρίς ίχνος μακιγιάζ, η Μαριέττα Χρουσαλά επιβεβαιώνει πως το κλειδί της κομψότητας είναι η απλότητα.
Στις φωτογραφίες φαίνεται να απολαμβάνει τις βουτιές της στα κρυστάλλινα νερά, χαμογελαστή και ευδιάθετη.
Καλοκαίρι γεμάτο Μύκονο και οικογενειακές στιγμές
Το νησί των ανέμων αποτελεί σταθερό καλοκαιρινό προορισμό για τη Μαριέττα Χρουσαλά και τον σύζυγό της, Λέοντα Πατίτσα.
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Η ίδια μοιράστηκε στα social media καλοκαιρινά στιγμιότυπα από το νησί.
«July in photos», έγραψε σε ανάρτησή της στις 3 Αυγούστου, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το νησιώτικο τοπίο, τα καταγάλανα νερά, τις βραδινές βόλτες και τα γραφικά σοκάκια της Χώρας.
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