Κοντιζάς: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές με την οικογένειά του

Ο κριτής του MasterChef πήγε στην αγαπημένη του Σχοινούσα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.09.26 , 10:21 Ανθή Βούλγαρη: «Από αύριο θα λιβανίζω παντού»
01.09.26 , 10:13 Κοντιζάς: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές με την οικογένειά του
01.09.26 , 10:13 Κυψέλη: Αγόρι περίπου 9 μηνών το νεκρό βρέφος - Το σκότωσαν με μαχαίρι
01.09.26 , 10:00 Ο Σεπτέμβριος ήρθε: φτιάξτε hot dog με σπιτικό ψωμάκι και κρέμα τυριών
01.09.26 , 09:59 Τούπακ Σακούρ: Ο «Keffe D» ένοχος για τη δολοφονία του ράπερ
01.09.26 , 09:58 Διακοπές τον Σεπτέβριο: Οι καλύτεροι προορισμοί για εξορμήσεις
01.09.26 , 09:50 Μαρία Αντωνά: Το ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα με τον Γιώργο Λιάγκα
01.09.26 , 09:49 Times Square: 49χρονη μαχαίρωσε δύο ανθρώπους - Νεκρή από πυρά αστυνομικών
01.09.26 , 09:18 Δέσποινα Βανδή - Μελίνα Νικολαΐδη: Τραγουδούν μαζί «Πιο Καλή η Μοναξιά»
01.09.26 , 09:13 «ΚΟΜΒΟΣ»: Drones, κάμερες και AI στη μάχη για το κυκλοφοριακό της Αττικής
01.09.26 , 09:03 1 Σεπτεμβρίου 1939: H έναρξη του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου
01.09.26 , 09:02 Η Δέσποινα Μοιραράκη ποζάρει με το μπικίνι της
01.09.26 , 09:00 Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε: Πρωταγωνιστεί στη 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
01.09.26 , 08:47 Κορομηλά: «Δικοί μου κανόνες, δικό μου το προφίλ, δικό μου και το μπλοκ»
01.09.26 , 08:38 Κυψέλη: Έκρυβαν το βρέφος στην κατάψυξη για δύο χρόνια
Πασχάλης & Αχιλλέας Τσαρούχας: Mπαμπάς και γιος στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου
Οι δικαιούχοι για Market pass, «δώρα» συνταξιούχων και επίδομα έως 800 ευρώ
Κυψέλη: Αγόρι περίπου 9 μηνών το νεκρό βρέφος - Το σκότωσαν με μαχαίρι
«Ήταν όνειρο ζωής»: Το μαγευτικό ταξίδι της Τσιμτσιλή με την οικογένειά της
Ίων του Ευριπίδη: Πλήθος κόσμου στο φινάλε του Φεστιβάλ Επιδαύρου 2026
Τριανταφυλλίδου - Κουρής: Η βάπτιση του γιου τους, το όνομα & ο στολισμός
Τρεις νεκροί σε τροχαίο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας μετά από σύγκρουση μηχανών
«Του αγοριού απέναντι»: Ποιοι παρακολούθησαν την παράσταση στο θέατρο Άλσος
Ανθή Βούλγαρη: «Θα στήσω καρτέρι να γνωρίσω τον Γιάννη Κολοκυθά»
Κοντιζάς: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές με την οικογένειά του
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σωτήρης Κοντιζάς πέρασε το καλοκαίρι στη Σχοινούσα με την οικογένειά του.
  • Το νησί είναι το «ησυχαστήριό» του και το επισκέπτεται κάθε χρόνο.
  • Μοιράστηκε φωτογραφίες από τις διακοπές του, περιλαμβάνοντας βουτιές και βόλτες.
  • Δοκίμασε SUP και απόλαυσε θαλάσσιες δραστηριότητες.
  • Οι βραδινές έξοδοι με φίλους και καλό φαγητό ξεχώρισαν στο άλμπουμ του.

Στη Σχοινούσα βρέθηκε το φετινό καλοκαίρι ο Σωτήρης Κοντιζάς, απολαμβάνοντας λίγες ημέρες ξεκούρασης και ανεμελιάς μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας στην Αθήνα. Το νησί αυτό, όπως έχει δηλώσει, αποτελεί το «ησυχαστήριό» του και κάθε χρόνο το επισκέπτεται.

Σωτήρης Κοντιζάς: H καταγωγή, η σύζυγος και η ομοιότητα με τον αδελφό του

Ο γνωστός σεφ και κριτής του MasterChef μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα πλούσιο φωτογραφικό άλμπουμ από την παραμονή του στiς μικρές Κυκλάδες, καταγράφοντας με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο στιγμές από τις καλοκαιρινές του διακοπές. Μαζί του βρέθηκαν φυσικά, η σύζυγός του, Δέσποινα, και τα τρία παιδιά τους, Αριάννα Τσιχίρο, Κένζι και Ολίβια Ιζούμι αλλά και καλοί τους φίλοι.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, ξεχωρίζουν οι βουτιές στη θάλασσα, οι βόλτες στο νησί, οι στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα, αλλά και οι θαλάσσιες δραστηριότητες. Ο Σωτήρης Κοντιζάς δοκίμασε τις δυνάμεις του και στο SUP, απολαμβάνοντας τη θάλασσα και το καλοκαιρινό τοπίο της Σχοινούσας.

Από το φωτογραφικό άλμπουμ δεν έλειψαν οι στιγμές με την οικογένειά του, αλλά και οι συναντήσεις με φίλους και συνεργάτες. Ο σεφ φαίνεται πως αξιοποίησε στο έπακρο τις ημέρες που πέρασε στο νησί, συνδυάζοντας χαλάρωση, καλό φαγητό, βόλτες και φυσικά αρκετές βουτιές.

Ιδιαίτερη θέση στις αναρτήσεις του είχαν και οι βραδινές έξοδοι, με την παρέα να απολαμβάνει το φαγητό και το ποτό σε πιο χαλαρούς ρυθμούς.

Δείτε την ανάρτηση και τις φωτογραφίες που μοιράστηκε ο Σωτήρης Κοντιζάς:

 

Κοντιζάς: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές με την οικογένειά του

Κοντιζάς: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές με την οικογένειά του

Κοντιζάς: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές με την οικογένειά του

Κοντιζάς: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές με την οικογένειά του

Κοντιζάς: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές με την οικογένειά του

Κοντιζάς: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές με την οικογένειά του

Κοντιζάς: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές με την οικογένειά του

Κοντιζάς: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές με την οικογένειά του

Κοντιζάς: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές με την οικογένειά του

Κοντιζάς: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές με την οικογένειά του

Κοντιζάς: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές με την οικογένειά του

Κοντιζάς: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές με την οικογένειά του

Κοντιζάς: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές με την οικογένειά του

Κοντιζάς: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές με την οικογένειά του

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαρία Αντωνά: Το ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα με τον Γιώργο Λιάγκα
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Αντωνά: Το ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα με τον Γιώργο Λιάγκα
Βανδή - Μελίνα Νικολαΐδη: Τραγουδούν Mαζί Στο Αυτοκίνητο
Celebrities & Gossip Νεα
Δέσποινα Βανδή - Μελίνα Νικολαΐδη: Τραγουδούν μαζί «Πιο Καλή η Μοναξιά»
Δέσποινα Μοιραράκη: To καλοκαίρι της πριν την έναρξη του Cash or Trash
Celebrities & Gossip Νεα
Η Δέσποινα Μοιραράκη ποζάρει με το μπικίνι της
Κορομηλά: «Δικό μου το προφίλ, δικό μου και το μπλοκ»
Celebrities & Gossip Νεα
Κορομηλά: «Δικοί μου κανόνες, δικό μου το προφίλ, δικό μου και το μπλοκ»
Τσιμτσιλή: Το ταξίδι στην Ιαπωνία με τον Θέμη Σοφό και τα παιδιά τους
Celebrities & Gossip Νεα
«Ήταν όνειρο ζωής»: Το μαγευτικό ταξίδι της Τσιμτσιλή με την οικογένειά της
Σπυροπούλου: Οικογενειακές Διακοπές Στη Ρόδο
Celebrities & Gossip Νεα
Σπυροπούλου: Με τον σύζυγο και τα παιδιά της στον τόπο καταγωγής της
Κλέλια Ανδριολάτου
Celebrities & Gossip Νεα
Κλέλια Ανδριολάτου: Ο απολογισμός και η αλήθεια για τους φίλους της
Ιωάννα Τούνη
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τούνη: Ποζάρει στην αγκαλιά του Δημήτρη Σπυριδωνίδη
Ελεονώρα Μελέτη
Celebrities & Gossip Νεα
Ελεονώρα Μελέτη: Η θερμή αγκαλιά της κόρης της πριν πετάξει για Βρυξέλλες
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top