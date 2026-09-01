Στη Σχοινούσα βρέθηκε το φετινό καλοκαίρι ο Σωτήρης Κοντιζάς, απολαμβάνοντας λίγες ημέρες ξεκούρασης και ανεμελιάς μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας στην Αθήνα. Το νησί αυτό, όπως έχει δηλώσει, αποτελεί το «ησυχαστήριό» του και κάθε χρόνο το επισκέπτεται.

Ο γνωστός σεφ και κριτής του MasterChef μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα πλούσιο φωτογραφικό άλμπουμ από την παραμονή του στiς μικρές Κυκλάδες, καταγράφοντας με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο στιγμές από τις καλοκαιρινές του διακοπές. Μαζί του βρέθηκαν φυσικά, η σύζυγός του, Δέσποινα, και τα τρία παιδιά τους, Αριάννα Τσιχίρο, Κένζι και Ολίβια Ιζούμι αλλά και καλοί τους φίλοι.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, ξεχωρίζουν οι βουτιές στη θάλασσα, οι βόλτες στο νησί, οι στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα, αλλά και οι θαλάσσιες δραστηριότητες. Ο Σωτήρης Κοντιζάς δοκίμασε τις δυνάμεις του και στο SUP, απολαμβάνοντας τη θάλασσα και το καλοκαιρινό τοπίο της Σχοινούσας.

Από το φωτογραφικό άλμπουμ δεν έλειψαν οι στιγμές με την οικογένειά του, αλλά και οι συναντήσεις με φίλους και συνεργάτες. Ο σεφ φαίνεται πως αξιοποίησε στο έπακρο τις ημέρες που πέρασε στο νησί, συνδυάζοντας χαλάρωση, καλό φαγητό, βόλτες και φυσικά αρκετές βουτιές.

Ιδιαίτερη θέση στις αναρτήσεις του είχαν και οι βραδινές έξοδοι, με την παρέα να απολαμβάνει το φαγητό και το ποτό σε πιο χαλαρούς ρυθμούς.

Δείτε την ανάρτηση και τις φωτογραφίες που μοιράστηκε ο Σωτήρης Κοντιζάς: