Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας 31/8 στην Times Square της Νέας Υόρκης, όταν μια 49χρονη γυναίκα επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο ανυποψίαστους περαστικούς, πριν βρεθεί αντιμέτωπη με αστυνομικούς και πέσει νεκρή από τα πυρά τους.

Από την επίθεση έχασε τη ζωή της μια 32χρονη γυναίκα, ενώ ένας 68χρονος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Η επίθεση σημειώθηκε σε ένα από τα πλέον πολυσύχναστα σημεία της Νέας Υόρκης, προκαλώντας αναστάτωση και πανικό στους περαστικούς.

This lady was running around stabbing people in time square. She straight up stabbed the person in front of me. Shit could’ve been me pic.twitter.com/lYfye4J1t1 — 𝖠𝖴𝖲𝖳𝖤𝖭꩜ (@austen_tv) August 31, 2026

Times Square: Πώς έγιναν όλα

Σύμφωνα με τις αρχές, η γυναίκα, ονόματι Πάμελα Σισνέρος, φέρεται να έβγαλε δύο μεγάλα μαχαίρια από την τσάντα της και να επιτέθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι. Αρχικά τραυμάτισε στην κοιλιακή χώρα τον 68χρονο άνδρα. Περίπου 20 δευτερόλεπτα αργότερα επιτέθηκε στη 32χρονη γυναίκα, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της. Στη συνέχεια, η 49χρονη κινήθηκε προς την περιοχή όπου βρίσκεται αστυνομικός υποσταθμός. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και επιχείρησαν αρχικά να την ακινητοποιήσουν χωρίς να χρησιμοποιήσουν πυρά.

Για περίπου τέσσερα λεπτά οι αστυνομικοί προσπάθησαν να την πείσουν να αφήσει τα μαχαίρια. Εκείνη, σύμφωνα με τις αρχές, αρνήθηκε επανειλημμένα και συνέχισε να κινείται προς το μέρος τους.

Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν taser, όμως η προσπάθεια ακινητοποίησής της δεν είχε αποτέλεσμα. Όταν η γυναίκα συνέχισε να προχωρά προς τους αστυνομικούς κρατώντας τα μαχαίρια, εκείνοι άνοιξαν πυρ. Η 49χρονη τραυματίστηκε σοβαρά και λίγο αργότερα υπέκυψε.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες, με τις εικόνες να δείχνουν τη γυναίκα να κρατά τα μαχαίρια και να βρίσκεται αντιμέτωπη με τους αστυνομικούς.

Today in Times Square when tasers don't work pic.twitter.com/aALVDZgYD0 — The E Man🇺🇸Street PHD (@DETECTIVE4LIFE) August 31, 2026

Times Square: Η 49χρονη είχε ιστορικό ψυχικής υγείας

Οι αρχές αναφέρουν ότι η 49χρονη είχε ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας, χωρίς ωστόσο να έχει προηγούμενες συλλήψεις ή ποινικό μητρώο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η επίθεση συνδέεται με τρομοκρατία.

Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης και την αντίδραση των αστυνομικών βρίσκεται σε εξέλιξη.