Γιαγιά δηλητηρίασε την κόρη και τα 4 εγγόνια της και αυτοκτόνησε

Οικογενειακή τραγωδία στη Νέα Υόρκη

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Δηλητηρίασε Την Κόρη Και Τα 4 Εγγόνια Της Και Αυτοκτόνησε
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μια 64χρονη γυναίκα στη Νέα Υόρκη δηλητηρίασε την κόρη και τα τέσσερα εγγόνια της πριν αυτοκτονήσει.
  • Τα θύματα βρέθηκαν νεκρά στο σπίτι τους, με ενδείξεις προμελετημένης ενέργειας και χειρόγραφο σημείωμα.
  • Εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες φαρμάκων στο σπίτι, ενώ ένα από τα παιδιά είχε τραύμα από μαχαίρι.
  • Η οικογενειακή τραγωδία σχετίζεται με δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών.
  • Ο πατέρας των παιδιών εξέφρασε φόβους για την ασφάλειά τους και κατηγόρησε το δικαστικό σύστημα.

Σοκαρισμένη είναι η Νέα Υόρκη από την οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε, αφού μια 64χρονη γυναίκα φέρεται να δηλητηρίασε την κόρη της και τα τέσσερα εγγόνια της και να έβαλε τέλος στη ζωή της.  

Η 64χρονη Έιμι, η 44χρονη κόρη της Σάρα και τα τέσσερα παιδιά της ηλικίας από 10 έως 13 ετών βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι, από αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο, έπειτα από αίτημα για έλεγχο της κατάστασής τους. 

Σύμφωνα με τον αρχηγό της Αστυνομίας, οι πρώτες ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η 64χρονη δηλητηρίασε τα πέντε θύματα πριν αυτοκτονήσει. Καθοριστικό στοιχείο στην έρευνα αποτελεί ένα χειρόγραφο σημείωμα που βρέθηκε, το οποίο, όπως ανέφερε ο ίδιος, υποδηλώνει έντονα ότι οι θάνατοι ήταν αποτέλεσμα προμελετημένης ενέργειας. 

Γιαγιά δηλητηρίασε την κόρη και τα 4 εγγόνια της και αυτοκτόνησε

H 64χρονη Έιμι φέρεται να δηλητηρίασε τα τέσσερα εγγόνια και την κόρη της πριν βάλει τέλος στη ζωή της / Φωτογραφία Facebook

Παράλληλα, μέσα στο σπίτι εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες συνταγογραφούμενων αλλά και μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, γεγονός που ενισχύει το σενάριο της δηλητηρίασης. Ωστόσο, οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου. 

Την ίδια ώρα, νέες πληροφορίες περιπλέκουν ακόμη περισσότερο την υπόθεση. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ένα από τα τέσσερα παιδιά έφερε και τραύμα από μαχαίρι, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο το έγκλημα να συνδέεται με τη δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών. 

Η δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας τους βρισκόταν σε πολυετή δικαστικό αγώνα με την πρώην σύζυγό του για την επιμέλειά τους και, σύμφωνα με όσα δήλωσε, είχε πρόσφατα εξασφαλίσει το δικαίωμα να τα πάρει μαζί του στη Γιούτα για τις καλοκαιρινές διακοπές. Όταν όμως επικοινώνησε με τη μητέρα τους λίγες ημέρες πριν από την τραγωδία, εκείνη του είπε πως τα παιδιά ήταν άρρωστα. 

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι από τον χωρισμό τους, το 2019, δεν είχε καταφέρει να δει ξανά τα παιδιά του από κοντά, ενώ υποστήριξε πως είχε επανειλημμένα εκφράσει φόβους για την ασφάλειά τους. 

Η μητέρα και τα τέσσερα παιδιά της που δηλητηριάστηκαν από τη γιαγιά τους

«Το σύστημα είναι διαλυμένο. Χρειάστηκαν έξιμισι χρόνια αγώνα για να μπορέσω να έχω επαφή με τα παιδιά μου», δήλωσε, καταγγέλλοντας σοβαρές καθυστερήσεις στις δικαστικές διαδικασίες. 

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη δήλωση, ο πατέρας χαρακτήρισε τη μητέρα των παιδιών και τη γιαγιά τους «δύο τέρατα», εκφράζοντας την οργή και την απόγνωσή του για την τραγική κατάληξη της υπόθεσης. 

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