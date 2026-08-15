Ford Ranger PHEV: Σας...«μαγειρεύει»

Φανταστείτε ότι ανακαινίζετε την κουζίνα σας και αποφασίζετε ποια εστία θα αγοράσετε. Πως θα σας φαινόταν άραγε αν αγοράζοντας μια συγκεκριμένη εστία δεν θα χρειαζόταν ποτέ ξανά να χρησιμοποιήσετε κατσαρόλα ή τηγάνι - θα μπορούσατε απλώς να τηγανίζετε, να μαγειρεύετε στον ατμό και να ψήνετε τα πάντα απευθείας πάνω στην επιφάνειά της; Δεν θα χρειαζόταν ποτέ ξανά να αγοράσετε, να καθαρίσετε ή να αποθηκεύσετε αυτά τα μαγειρικά σκεύη.

Αυτό ακριβώς σημαίνει η αγορά ενός Ranger PHEV με Pro Power Onboard για τους πελάτες που μέχρι τώρα χρειάζονταν ξεχωριστή γεννήτρια. Στις έρευνές της η Ford συνομιλεί συνεχώς με πελάτες αυτού του είδους - όπως για παράδειγμα οι επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου, οι εταιρείες catering και οι δασοκόμοι - οι οποίοι πείθονται αμέσως για τα οφέλη που προσφέρει το καινοτόμο σύστημα Pro Power Onboard της Ford μόλις συνειδητοποιήσουν ότι, για την τροφοδοσία του εξοπλισμού τους, δεν χρειάζεται να μεταφέρουν μαζί τους γεννήτρια και καύσιμα.

Αυτό μεταφράζεται επίσης όχι μόνο σε περισσότερο διαθέσιμο χώρο και μεγαλύτερο ωφέλιμο φορτίο στο pick-up τους, αλλά και σε χαμηλότερο κόστος καυσίμων και λιγότερες διαδικασίες διαχείρισης, ενώ δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχούν για το ενδεχόμενο κλοπής της γεννήτριας ή των δοχείων καυσίμου. Τα οφέλη όμως δεν περιορίζονται στα παραπάνω. Για τις επιχειρήσεις εκείνες που επιθυμούν να διασφαλίζουν την υγεία των εργαζομένων, η Ford θέλησε επίσης να αναδείξει τις επιπτώσεις από τη χρήση μιας γεννήτριας, αλλά και τα οφέλη από την αντικατάστασή της με το Pro Power Onboard. Το σημαντικότερο είναι ότι οι δοκιμές αυτές έδωσαν τη δυνατότητα να συγκριθεί το κόστος λειτουργίας των δύο λύσεων.

Έτσι, η Ford προμηθεύτηκε μια συμβατική γεννήτρια που καταναλώνει βενζίνη, η οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκε στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις δοκιμών εκπομπών ρύπων του τεχνικού κέντρου της εταιρείας στο Dunton, προσομοιώνοντας συνθήκες καθημερινής χρήσης. Στην αγορά δεν κυκλοφορούν σήμερα φορητές γεννήτριες με ισχύ 6,9 kW που προσφέρει το Pro Power Onboard – οι περισσότερες αποδίδουν περίπου 4 kW, ενώ για μεγαλύτερη ισχύ χρησιμοποιούνται συνήθως μεγαλύτερες μονάδες ενσωματωμένες σε ρυμουλκούμενα. Για τις ανάγκες της δοκιμής, η Ford νοίκιασε μια συνηθισμένη φορητή γεννήτρια ισχύος 4 kW, έλεγξε την κατάστασή της και αντικατέστησε την εξάτμιση, ώστε να διασφαλιστεί ότι λειτουργεί σωστά και μπορεί να συνδεθεί με τον απαραίτητα συστήματα.

Στη συνέχεια, αφού μετρήθηκαν οι πραγματικές εκπομπές ρύπων και η κατανάλωση καυσίμου της γεννήτριας, οι ίδιες δοκιμές πραγματοποιήθηκαν με το Ranger PHEV, ώστε η σύγκριση να γίνει επί ίσοις όροις. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών μετρήθηκαν τέσσερις τύποι ρύπων: τα οξείδια του αζώτου, το μονοξείδιο του άνθρακα, οι υδρογονάνθρακες και το διοξείδιο του άνθρακα (CO₂) . Τα αποτελέσματα της έρευνας της Ford δείχνουν ότι το Pro Power Onboard είναι πιο «καθαρό» και πιο οικονομικό στη λειτουργία του σε σύγκριση με μια γεννήτρια, ενώ παράλληλα είναι πιο δύσκολο να κλαπεί προσφέροντας επιπλέον ωφέλιμο φορτίο και χώρο στην καρότσα.