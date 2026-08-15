Madonna: Στα Μετέωρα η «βασίλισσα της pop»

Η επίσκεψη στη Μονή Βαρλαάμ

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Πηγή: trikalavoice.gr
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Madonna επισκέφθηκε τη Μονή Βαρλαάμ στα Μετέωρα την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, κατά τη διάρκεια των διακοπών της στην Ελλάδα.
  • Η διάσημη pop star γιόρτασε τα 68α γενέθλιά της στην Κέρκυρα πριν ταξιδέψει με ελικόπτερο στα Μετέωρα.
  • Η επίσκεψη στη μονή ήταν ιδιωτική και πραγματοποιήθηκε με συνοδεία του Καθηγούμενου, πατέρα Βενέδικτο.
  • Η Madonna βρίσκεται στην Ελλάδα από τις 11 Αυγούστου και σχεδιάζει να επισκεφθεί και την Πάτμο.
  • Η Ελλάδα συνεχίζει να είναι αγαπημένος προορισμός της Madonna, που απολαμβάνει το καλοκαίρι με την οικογένεια και φίλους.

Στα Μετέωρα και στην ιστορική Ιερά Μονή Βαρλαάμ φέρεται να βρέθηκε η Madonna, πραγματοποιώντας μια ιδιαίτερη επίσκεψη την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου.

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Η διεθνούς φήμης pop star βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Ελλάδα, όπου επέλεξε να περάσει μέρος των καλοκαιρινών διακοπών της, έχοντας μαζί της την οικογένεια και αγαπημένους φίλους. Η Κέρκυρα αποτέλεσε τον βασικό της προορισμό, καθώς εκεί γιόρτασε και τα 68α γενέθλιά της.

Ωστόσο, η Madonna θέλησε να κάνει και μια διαφορετική εξόρμηση, μακριά από τα ελληνικά νησιά. Το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου, σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr, ταξίδεψε με ελικόπτερο από την Κέρκυρα προς τα Μετέωρα.

Το ελικόπτερο προσγειώθηκε στην περιοχή της Περιστέρας και από εκεί η τραγουδίστρια κατευθύνθηκε προς τη Μονή Βαρλαάμ, ένα από τα πιο εμβληματικά μοναστήρια των Μετεώρων.

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Η διακριτική επίσκεψη της Madonna

Η επίσκεψη της Madonna στη μονή πραγματοποιήθηκε ιδιωτικά και σε χαμηλούς τόνους. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η διάσημη τραγουδίστρια ξεναγήθηκε στους χώρους της μονής από τον Καθηγούμενο, πατέρα Βενέδικτο.

Η παραμονή της ήταν σύντομη, ωστόσο η παρουσία μιας από τις μεγαλύτερες pop stars παγκοσμίως σε έναν τόσο σημαντικό θρησκευτικό και ιστορικό χώρο της Ελλάδας δεν πέρασε απαρατήρητη.

Η Μονή Βαρλαάμ, γνωστή και ως Μονή των Αγίων Πάντων, βρίσκεται στην κορυφή ενός εντυπωσιακού βράχου και αποτελεί μία από τις έξι μονές των Μετεώρων που εξακολουθούν να λειτουργούν.

Συνεχίζει τις διακοπές της στην Ελλάδα

Η Madonna βρίσκεται στη χώρα μας από τις 11 Αυγούστου και φαίνεται πως έχει επιλέξει να συνδυάσει τις καλοκαιρινές διακοπές της με διαφορετικές εμπειρίες και προορισμούς.

Μετά την παραμονή της στην Κέρκυρα και την ιδιαίτερη επίσκεψη στα Μετέωρα, πληροφορίες θέλουν την Πάτμο να βρίσκεται ανάμεσα στους επόμενους σταθμούς της.

Η Ελλάδα φαίνεται πως έχει κερδίσει για ακόμη μία φορά την προτίμηση της Madonna, η οποία απολαμβάνει το ελληνικό καλοκαίρι και τις ομορφιές της χώρας, έχοντας στο πλευρό της τα αγαπημένα της πρόσωπα.

 

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