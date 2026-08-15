Βάσω Λασκαράκη: Το elegant summer look της στη Σητεία

Η chic καλοκαιρινή εμφάνιση

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Βάσω Λασκαράκη: Το elegant summer look της στη Σητεία
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βάσω Λασκαράκη εμφανίστηκε με κομψό look στη Σητεία κατά τη διάρκεια των διακοπών της στην Κρήτη.
  • Επέλεξε μακρύ σατέν φόρεμα σε χρυσαφί-μουσταρδί απόχρωση με λεπτές τιράντες.
  • Το minimal σχέδιο του φορέματος αναδείκνυε το χρώμα και την υφή του.
  • Ολοκλήρωσε την εμφάνιση με διακριτικά κοσμήματα και chic ρολόι.
  • Το φόντο του λιμανιού κατά το ηλιοβασίλεμα πρόσφερε ατμοσφαιρικές φωτογραφίες.

Με ένα άκρως καλοκαιρινό και κομψό look εμφανίστηκε η Βάσω Λασκαράκη στη Σητεία, χαρίζοντας μια από τις πιο όμορφες εμφανίσεις της από τις διακοπές της στην Κρήτη.

Δεν κοιμάται τώρα πια τα βράδια η Βάσω Λασκαράκη!

Η ηθοποιός επέλεξε ένα μακρύ, σατέν φόρεμα σε χρυσαφί-μουσταρδί απόχρωση, με λεπτές τιράντες και εφαρμοστή γραμμή που αγκαλιάζει διακριτικά τη σιλουέτα. Η minimal αισθητική του φορέματος άφησε το εντυπωσιακό χρώμα και την elegant υφή του να πρωταγωνιστήσουν.

Το look ολοκλήρωσε με διακριτικά κοσμήματα, ενώ ένα ρολόι στον καρπό πρόσθεσε μια πιο chic πινελιά στην εμφάνιση. Τα φυσικά, ανέμελα μαλλιά της και το fresh μακιγιάζ κινήθηκαν στην ίδια ανεπιτήδευτη αισθητική, δημιουργώντας ένα ιδανικό summer evening look.

Βάσω Λασκαράκη: Τι πήρε κρυφά από τον Λευτέρη Σουλτάτο και το φόρεσε;

Με φόντο το λιμάνι της Σητείας την ώρα του ηλιοβασιλέματος, το χρυσαφί φόρεμα έδεσε απόλυτα με τα χρώματα της «golden hour», χαρίζοντας στις φωτογραφίες μια ιδιαίτερα καλοκαιρινή και ατμοσφαιρική διάθεση.

Ένα φόρεμα που αποδεικνύει πως η κομψότητα του καλοκαιριού βρίσκεται συχνά στις απλές, διαχρονικές επιλογές.

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