Μια όμορφη και άκρως οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Σίσσυ Χρηστίδου, έχοντας στο πλευρό της έναν από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους της ζωής της, τον αδερφό της, Γιάννη Χρηστίδη.

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια κοινή τους φωτογραφία, στην οποία ποζάρουν χαμογελαστοί και ιδιαίτερα ευδιάθετοι, αποτυπώνοντας τη στενή σχέση που τους ενώνει.

Στο στιγμιότυπο, η Σίσσυ Χρηστίδου εμφανίζεται με τα μακριά, κόκκινα μαλλιά της να πέφτουν στους ώμους της, φορώντας ένα αέρινο, καλοκαιρινό outfit, ενώ ο Γιάννης Χρηστίδης βρίσκεται δίπλα της με ένα μαύρο πουκάμισο με tropical prints. Οι δυο τους χαμογελούν στον φακό, σε ένα αυθόρμητο καλοκαιρινό στιγμιότυπο.

Η λεζάντα που επέλεξε η Σίσσυ ήταν λιτή αλλά με ξεχωριστό συμβολισμό: «ΓΙΝ & ΓΙΑΝνης ☯️», συνοδεύοντας τη φωτογραφία με το χαρακτηριστικό σύμβολο του yin-yang.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η παρουσιάστρια μοιράζεται στιγμές με τον αδερφό της. Η σχέση των δύο είναι ιδιαίτερα στενή και η Σίσσυ έχει δείξει πολλές φορές μέσα από τις αναρτήσεις της πόσο σημαντική είναι για εκείνη η οικογένειά της. Άλλωστε, ο Γιάννης Χρηστίδης έχει βρεθεί αρκετές φορές στο πλευρό της, τόσο σε χαλαρές οικογενειακές στιγμές όσο και σε πιο απαιτητικές περιόδους της ζωής της.

Μάλιστα, οι δυο τους έχουν αποδείξει ότι δεν είναι μόνο αδέρφια αλλά και πολύ καλοί φίλοι, με τη Σίσσυ να περνά συχνά χρόνο μαζί του και με την οικογένειά του. Πρόσφατα, είχαν απολαύσει μαζί και οικογενειακές στιγμές στον Παρνασσό, ενώ το περασμένο καλοκαίρι είχαν πραγματοποιήσει και κοινή έξοδο για μπάνιο.

Η νέα φωτογραφία τους, πάντως, ξεχώρισε για την ανεπιτήδευτη διάθεση και το αυθεντικό χαμόγελο των δύο αδερφών, με τη Σίσσυ Χρηστίδου να δείχνει για ακόμη μία φορά πως οι οικογενειακές στιγμές έχουν ξεχωριστή θέση στην καθημερινότητά της.