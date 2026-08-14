Συνεχίζονται οι αναταράξεις στον Λευκό Οίκο, την ώρα που νέες πληροφορίες έρχονται να προκαλέσουν ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες διαχειρίζονται τον πόλεμο με το Ιράν και την επιχειρησιακή κατάσταση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Star ο Διευθυντής Σύνταξης Ηλίας Παπανικολάου, Δημοκρατικοί βουλευτές υποστηρίζουν ότι οι ναύτες του αεροπλανοφόρου «Λίνκολν» βρίσκονται στα όρια της αντοχής τους, έπειτα από περισσότερες από 250 ημέρες συνεχούς υπηρεσίας στη θάλασσα.

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Όπως εξηγεί ο Ηλίας Παπανικολάου, οι καταγγελίες κάνουν λόγο για 12 έως 16 ώρες εργασίας χωρίς επαρκή ανάπαυση, ενώ έχουν καταγραφεί ακόμη και αποτυχημένες απόπειρες αυτοκτονίας. Παράλληλα, οι ναύτες φέρονται να αντιμετωπίζουν μεγάλες περιόδους χωρίς ζεστό νερό και χωρίς βασικά είδη προσωπικής υγιεινής, ενώ αναφέρονται προβλήματα σε ντους και τουαλέτες.

Πρόκειται για ένα αεροπλανοφόρο στο οποίο υπηρετούν περίπου 5.000 ναύτες, αριθμός αντίστοιχος με τον πληθυσμό μιας μικρής ελληνικής πόλης, ενώ το πλοίο βρίσκεται επί μήνες εν πλω στο πλαίσιο των επιχειρήσεων του πολέμου κατά του Ιράν.

Ο Διευθυντής Σύνταξης του Star επισημαίνει ότι, πέρα από τις συνθήκες διαβίωσης, υπάρχει και ένα τεράστιο ψυχικό φορτίο για τους ναύτες και τους πεζοναύτες, οι οποίοι υπηρετούν σε ένα πλοίο μήκους περίπου τριών γηπέδων ποδοσφαίρου και το οποίο μεταφέρει περίπου 90 αεροσκάφη – μια αεροπορική ισχύ αντίστοιχη με εκείνη μιας μεσαίας δύναμης του ΝΑΤΟ.

Γιατί αφορά την Ελλάδα

Το ζήτημα, δεν αφορά μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως εξηγείται στο Star, η Ελλάδα ενδιαφέρεται άμεσα για την επιχειρησιακή κατάσταση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς οι ΗΠΑ αποτελούν βασικό σύμμαχο της χώρας μας.

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται, τέτοιου είδους ειδήσεις και προβλήματα μπορούν να ενθαρρύνουν οποιαδήποτε αναθεωρητική δύναμη επιδιώκει να απειλήσει ή να αμφισβητήσει την ισορροπία στην περιοχή.

Το βασικό ερώτημα είναι τι σημαίνει η εικόνα αυτή για τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη του πλανήτη. Όσο περισσότερο αμφισβητείται η αμερικανική στρατιωτική υπεροχή, τόσο μεγαλύτερη μπορεί να γίνεται η αστάθεια στο διεθνές περιβάλλον ασφαλείας.