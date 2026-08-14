Σκωτία: Σκότωσε Το Βρέφος Της Καίγοντάς Το Με Πιστολάκι

Μια υπόθεση που συγκλονίζει τη Σκωτία έφτασε στο τέλος της με την καταδίκη μιας 28χρονης μητέρας σε έξι χρόνια φυλάκιση για τον θάνατο της μόλις τριών μηνών κόρης της.

Η Κόρτνεϊ Γκάρτσορ κρίθηκε ένοχη από το Ανώτατο Δικαστήριο του Αμπερντίν για ανθρωποκτονία χωρίς πρόθεση, σε σχέση με τον θάνατο της μικρής Ντάλια-Ρόουζ, τον Σεπτέμβριο του 2023.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στη δίκη, το βρέφος είχε εκτεθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα σε υψηλή θερμοκρασία, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Όταν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν στο σπίτι της οικογένειας στο Πίτερχεντ του Αμπερντίνσαϊρ, το μωρό ήταν ήδη νεκρό.

«Μοναδικά ανατριχιαστική και οδυνηρή υπόθεση»

Κατά την ανακοίνωση της ποινής, ο δικαστής Σάιμον Κόλινς χαρακτήρισε την υπόθεση «μοναδικά ανατριχιαστική και οδυνηρή», κάνοντας λόγο για μια ιστορία «τόσο τραγική όσο και φρικτή».

Απευθυνόμενος στην 28χρονη, ο δικαστής τόνισε πως θα πρέπει να ζήσει γνωρίζοντας ότι φέρει την ευθύνη για τον θάνατο της κόρης της.

Η Γκάρτσορ παρακολούθησε τη διαδικασία μέσω βιντεοκλήσης. Καθ' όλη τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας εμφανιζόταν συντετριμμένη, κλαίγοντας και σκουπίζοντας επανειλημμένα τα δάκρυά της.

Τα σοβαρά εγκαύματα και το σεσουάρ

Στο δικαστήριο έγινε γνωστό ότι η μικρή Ντάλια-Ρόουζ είχε εγκαύματα στο 18% της επιφάνειας του σώματός της, μεταξύ άλλων και στο κεφάλι. Η εικόνα των τραυμάτων ήταν τόσο σοβαρή, ώστε οι ένορκοι δεν χρειάστηκε να δουν τις σχετικές φωτογραφίες. Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας εντοπίστηκε DNA του βρέφους πάνω σε πιστολάκι μαλλιών.

Ωστόσο, ο ειδικός στα εγκαύματα δρ Τίμοθι Μπερτζ κατέθεσε πως, σύμφωνα με την εκτίμησή του, τα θερμικά τραύματα δεν αποτελούσαν την αιτία θανάτου και πως το παιδί ενδέχεται να είχε ήδη πεθάνει όταν προκλήθηκαν.

Τι υποστήριξε η 28χρονη

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι η Γκάρτσορ δε θυμάται να χρησιμοποίησε το πιστολάκι και πως δεν μπορούσε να δώσει κάποια «λογική ή πειστική εξήγηση» για όσα συνέβησαν.

Ο συνήγορός της, Μάρεϊ Μακάρα, ανέφερε ως πιθανό ενδεχόμενο η μητέρα να πίστεψε ότι το μωρό κρύωνε και να προσπάθησε να το ζεστάνει. Παράλληλα, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι η Ντάλια-Ρόουζ μπορεί να είχε πεθάνει πριν προκληθούν τα εγκαύματα.

Οι ένορκοι, ωστόσο, χρειάστηκαν λίγο περισσότερο από μία ώρα για να καταλήξουν ομόφωνα στην καταδικαστική απόφαση. Η 28χρονη κρίθηκε ένοχη επειδή, ενώ η μικρή βρισκόταν αποκλειστικά υπό τη φροντίδα της, την εξέθεσε με υπαίτιο και απερίσκεπτο τρόπο σε υψηλή θερμοκρασία.

Μετά την καταδίκη, ο επιθεωρητής Τζέιμς Κάλαντερ αναφέρθηκε στη δυσκολία της συγκεκριμένης υπόθεσης και στον αντίκτυπο που είχε στους ανθρώπους που συμμετείχαν στην έρευνα.

«Τα παιδιά είναι ανυπεράσπιστα»

«Τα παιδιά είναι ανυπεράσπιστα και πρέπει να προστατεύονται», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας ιδιαίτερα οδυνηρό τον θάνατο ενός παιδιού και ακόμη περισσότερο όταν αυτός αποδίδεται σε γονέα.