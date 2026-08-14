ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για IRIS, δωρεές, χαρτζιλίκι – Τι ισχύει για μικρoποσά

Έλεγχος μόνο αν διαπιστωθεί συγκεκριμένο μοτίβο καταχρηστικής πρακτικής

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ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για IRIS, δωρεές, χαρτζιλίκι
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι μικρές μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών δεν υπόκεινται σε φορολογικό έλεγχο, εκτός αν εντοπιστούν καταχρηστικές πρακτικές.
  • Η ΑΑΔΕ επιβεβαιώνει ότι το χαρτζιλίκι από γονείς και παππούδες δεν είναι φορολογικά επιλήψιμο.
  • Οι διευκρινίσεις αφορούν και ηλεκτρονικές μεταφορές μικρών ποσών, εφόσον δεν υπάρχουν ενδείξεις καταχρηστικής χρήσης.
  • Η ανακοίνωση προήλθε μετά από δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα social media σχετικά με τη φορολόγηση τέτοιων συναλλαγών.

Πηγές της ΑΑΔΕ διευκρινίζουν ότι οι μικρές μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων, είτε γίνονται μέσω τραπεζικών λογαριασμών είτε μέσω υπηρεσιών όπως το IRIS, δεν αποτελούν αυτοτελώς πεδίο φορολογικού ελέγχου. Εξαίρεση μπορεί να υπάρξει μόνον όταν εντοπίζεται συγκεκριμένο μοτίβο καταχρηστικής πρακτικής.

Η διευκρίνιση έρχεται έπειτα από δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη φορολογική αντιμετώπιση χρημάτων που μεταφέρονται μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας ή άλλων κοντινών προσώπων.

Χαρτζιλίκι από γονείς και παππούδες

Η ΑΑΔΕ έχει ξεκαθαρίσει και στο παρελθόν ότι τα μικροποσά που δίνουν γονείς ή παππούδες σε παιδιά και εγγόνια για καθημερινές ανάγκες, όπως το χαρτζιλίκι, δεν συνιστούν ζήτημα ιδιαίτερου φορολογικού ενδιαφέροντος.

Η ίδια προσέγγιση καλύπτει μεταφορές μικρών ποσών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών ή απευθείας μέσω τραπεζών, εφόσον δεν προκύπτουν στοιχεία που να παραπέμπουν σε καταχρηστική χρήση των συναλλαγών.

Διάβασε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr

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