Yellow flags: Τα σημάδια που αξίζει να προσέξεις πριν γίνουν «κόκκινα»

Κάποιες συμπεριφορές μπορούν να λειτουργήσουν ως καμπανάκι

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Σχεσεις
Ένα yellow flag μπορεί να αντιμετωπιστεί με ειλικρινή επικοινωνία και διάθεση για αλλαγή

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Όλοι έχουμε ακούσει για τα green flags και τα red flags στις σχέσεις. Ανάμεσά τους, όμως, υπάρχουν και τα λεγόμενα yellow flags: συμπεριφορές που δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι μια σχέση είναι προβληματική, αλλά αξίζει να τις παρατηρήσεις.

Βρίσκεσαι στη σωστή σχέση; Δες ποια σημάδια θα σε κάνουν να βεβαιωθείς

Ασυνεπής επικοινωνία

Yellow flags: Τα σημάδια που αξίζει να προσέξεις πριν γίνουν «κόκκινα»

Αν τη μία μέρα δείχνει έντονο ενδιαφέρον και την άλλη εξαφανίζεται χωρίς εξήγηση, η συμπεριφορά αυτή μπορεί να δημιουργήσει ανασφάλεια και χρειάζεται συζήτηση.

Κατηγορεί πάντα τις πρώην

Όταν όλες οι προηγούμενες σχέσεις του παρουσιάζονται ως αποτυχίες που οφείλονταν αποκλειστικά στις πρώην συντρόφους του, χωρίς να αναγνωρίζει ποτέ τα δικά του λάθη, είναι κάτι που αξίζει να προσέξεις.

Ακυρώνει συνεχώς τα σχέδιά σας

Yellow flags: Τα σημάδια που αξίζει να προσέξεις πριν γίνουν «κόκκινα»

Μια ακύρωση είναι φυσιολογική. Όταν, όμως, γίνεται συστηματικά και δεν προσπαθεί ποτέ να κανονίσει ξανά μια συνάντηση, ίσως δείχνει έλλειψη συνέπειας ή ενδιαφέροντος.

Οι φίλοι σου ανησυχούν

Οι άνθρωποι που σε γνωρίζουν καλά μπορεί να παρατηρούν πράγματα που εσύ, λόγω συναισθημάτων, δυσκολεύεσαι να δεις. Αν σου επισημαίνουν επανειλημμένα το ίδιο ζήτημα, ίσως αξίζει να το εξετάσεις.

Μιλάει μόνο για τον εαυτό του

Yellow flags: Τα σημάδια που αξίζει να προσέξεις πριν γίνουν «κόκκινα»

Σημαντικό στοιχείο μιας υγιούς σχέσης είναι το ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές. Αν δεν κάνει ερωτήσεις, δεν ακούει και η συζήτηση επιστρέφει πάντα στον ίδιο, πρόκειται για ένα ακόμη yellow flag.

Yellow flag δεν σημαίνει απαραίτητα red flag

Η μεγάλη διαφορά είναι η αντίδραση του άλλου όταν εκφράσεις τον προβληματισμό σου. Ένα yellow flag μπορεί να αντιμετωπιστεί με ειλικρινή επικοινωνία και διάθεση για αλλαγή. Αντίθετα, ο χειρισμός, ο έλεγχος, τα συνεχή ψέματα και η έλλειψη σεβασμού αποτελούν σοβαρότερα σημάδια.

Πηγή άρθρου Mylife.com.cy

 

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