Ένα yellow flag μπορεί να αντιμετωπιστεί με ειλικρινή επικοινωνία και διάθεση για αλλαγή

Όλοι έχουμε ακούσει για τα green flags και τα red flags στις σχέσεις. Ανάμεσά τους, όμως, υπάρχουν και τα λεγόμενα yellow flags: συμπεριφορές που δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι μια σχέση είναι προβληματική, αλλά αξίζει να τις παρατηρήσεις.

Ασυνεπής επικοινωνία

Αν τη μία μέρα δείχνει έντονο ενδιαφέρον και την άλλη εξαφανίζεται χωρίς εξήγηση, η συμπεριφορά αυτή μπορεί να δημιουργήσει ανασφάλεια και χρειάζεται συζήτηση.

Κατηγορεί πάντα τις πρώην

Όταν όλες οι προηγούμενες σχέσεις του παρουσιάζονται ως αποτυχίες που οφείλονταν αποκλειστικά στις πρώην συντρόφους του, χωρίς να αναγνωρίζει ποτέ τα δικά του λάθη, είναι κάτι που αξίζει να προσέξεις.

Ακυρώνει συνεχώς τα σχέδιά σας

Μια ακύρωση είναι φυσιολογική. Όταν, όμως, γίνεται συστηματικά και δεν προσπαθεί ποτέ να κανονίσει ξανά μια συνάντηση, ίσως δείχνει έλλειψη συνέπειας ή ενδιαφέροντος.

Οι φίλοι σου ανησυχούν

Οι άνθρωποι που σε γνωρίζουν καλά μπορεί να παρατηρούν πράγματα που εσύ, λόγω συναισθημάτων, δυσκολεύεσαι να δεις. Αν σου επισημαίνουν επανειλημμένα το ίδιο ζήτημα, ίσως αξίζει να το εξετάσεις.

Μιλάει μόνο για τον εαυτό του

Σημαντικό στοιχείο μιας υγιούς σχέσης είναι το ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές. Αν δεν κάνει ερωτήσεις, δεν ακούει και η συζήτηση επιστρέφει πάντα στον ίδιο, πρόκειται για ένα ακόμη yellow flag.

Yellow flag δεν σημαίνει απαραίτητα red flag

Η μεγάλη διαφορά είναι η αντίδραση του άλλου όταν εκφράσεις τον προβληματισμό σου. Ένα yellow flag μπορεί να αντιμετωπιστεί με ειλικρινή επικοινωνία και διάθεση για αλλαγή. Αντίθετα, ο χειρισμός, ο έλεγχος, τα συνεχή ψέματα και η έλλειψη σεβασμού αποτελούν σοβαρότερα σημάδια.

Πηγή άρθρου Mylife.com.cy