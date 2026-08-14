Βόλος: Ακρωτηριάστηκε 60χρονος Εργαζόμενος Σε Φούρνο

Στο Νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε το πρωί της Παρασκευής 14 Αυγούστου ένας 60χρονος ιδιοκτήτης φούρνου στο κέντρο της πόλης, μετά από σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news, ο άνδρας εργαζόταν στον χώρο του φούρνου, όταν μηχάνημα της παραγωγικής διαδικασίας τραυμάτισε σοβαρά το χέρι του, με αποτέλεσμα να χάσει τρία δάχτυλα.

Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου

Μετά το ατύχημα, ο 60χρονος μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου οι γιατροί ανέλαβαν άμεσα την αντιμετώπιση των τραυμάτων του.

Παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και πως δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Ο 60χρονος αναμένεται να υποβληθεί το απόγευμα σε χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τραύματα που προκλήθηκαν από το μηχάνημα.

Την ίδια ώρα, οι ακριβείς συνθήκες του εργατικού ατυχήματος αναμένεται να διερευνηθούν, ώστε να διαπιστωθεί πώς σημειώθηκε ο σοβαρός τραυματισμός.