Βόλος: Εργατικό ατύχημα σε φούρνο - Ακρωτηριάστηκαν τα δάχτυλα 60χρονου

Το απόγευμα θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση

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Βόλος: Ακρωτηριάστηκε 60χρονος Εργαζόμενος Σε Φούρνο
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 60χρονος ιδιοκτήτης φούρνου τραυματίστηκε σοβαρά σε εργατικό ατύχημα στο Βόλο.
  • Έχασε τρία δάχτυλα από μηχάνημα κατά τη διάρκεια της εργασίας του.
  • Μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή.
  • Αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση των τραυμάτων του.
  • Διερευνώνται οι συνθήκες του ατυχήματος για να διαπιστωθούν οι αιτίες του τραυματισμού.

Στο Νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε το πρωί της Παρασκευής 14 Αυγούστου ένας 60χρονος ιδιοκτήτης φούρνου στο κέντρο της πόλης, μετά από σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news, ο άνδρας εργαζόταν στον χώρο του φούρνου, όταν μηχάνημα της παραγωγικής διαδικασίας τραυμάτισε σοβαρά το χέρι του, με αποτέλεσμα να χάσει τρία δάχτυλα.

βολος ατυχημα

Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου

Μετά το ατύχημα, ο 60χρονος μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου οι γιατροί ανέλαβαν άμεσα την αντιμετώπιση των τραυμάτων του.

Παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και πως δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Ο 60χρονος αναμένεται να υποβληθεί το απόγευμα σε χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τραύματα που προκλήθηκαν από το μηχάνημα.

Την ίδια ώρα, οι ακριβείς συνθήκες του εργατικού ατυχήματος αναμένεται να διερευνηθούν, ώστε να διαπιστωθεί πώς σημειώθηκε ο σοβαρός τραυματισμός.

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