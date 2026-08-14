Ρέθυμνο: Φωτιά Τώρα Στα Σελλιά – Ήχησε «112» Για Εκκενώσεις

Ρέθυμνο: Φωτιά τώρα στα Σελλιά – Ήχησε το «112» για εκκενώσεις οικισμών

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μεγάλη πυρκαγιά σε εξέλιξη στην περιοχή Σελλιά Ρεθύμνου από το απόγευμα της 14/08.
  • Μήνυμα από το «112» για εκκένωση οικισμών Φωτεινάρι και Σούδα.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 38 πυροσβέστες, 8 πυροσβεστικά οχήματα και 4 ελικόπτερα.
  • Φωτιά και στην Κω, με τρία εναέρια μέσα και οχήματα της Πυροσβεστικής να επιχειρούν.
  • Ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν την κατάσβεση των πυρκαγιών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα της Παρασκευής 14/08, μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή των Σελλίων Ρεθύμνου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν από τις 19:30, εστάλη μήνυμα από το «112» σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Φωτεινάρι και Σούδα να απομακρυνθούν μέσω του παραλιακού αγιοβασειλιάτικου δρόμου προς την παραλία Κόρακα Ροδακίνου.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και εθελοντές, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν 8 πυροσβεστικά οχήματα και 4 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν, επίσης, μηχανήματα έργου και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

 


Φωτιά στην Κω - Συνδράμουν τρία εναέρια μέσα

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα φωτιά και στο Πυλί της Κω, σε δύσβατη περιοχή στο δρόμο προς Καρδάμαινα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση της πυρκαγιάς, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ έχουν κινητοποιηθεί τρία εναέρια μέσα από τη Ρόδο και μια ομάδα δασοκομάντο.

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