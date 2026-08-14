Ιωάννα Μαλέσκου: Η κόρη της, Μαρίλια ανέλαβε χρέη φωτογράφου!

«Πίσω από κάθε μου βίντεο ή φωτογραφία κρύβεται η Μαρίλια»

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14.08.26 , 20:41 Ιωάννα Μαλέσκου: Η κόρη της, Μαρίλια ανέλαβε χρέη φωτογράφου!
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρίλια, κόρη της Ιωάννας Μαλέσκου, έχει αναλάβει ρόλο φωτογράφου κατά τις καλοκαιρινές διακοπές τους στην Κυνουρία.
  • Η Ιωάννα μοιράζεται στιγμιότυπα από τις διακοπές τους στα social media.
  • Η Μαρίλια καταγράφει τη μητέρα της με τη δική της οπτική και δίνει οδηγίες για τις λήψεις.
  • Η παρουσιάστρια σχολιάζει με χιούμορ τις περιπέτειες της κόρης της πίσω από την κάμερα.
  • Η μικρή Μαρίλια είναι ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία λήψης φωτογραφιών και βίντεο.

Η Μαρίλια έχει γίνει η απόλυτη πρωταγωνίστρια στις καλοκαιρινές στιγμές της Ιωάννας Μαλέσκου, καθώς η παρουσιάστρια απολαμβάνει τις διακοπές της στην Κυνουρία μαζί με την κόρη της.

Μαμά και κόρη περνούν όμορφες και ξέγνοιαστες στιγμές, με την Ιωάννα Μαλέσκου να μοιράζεται στα social media μικρά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους. Αυτή τη φορά, όμως, η μικρή Μαρίλια δεν περιορίστηκε στον ρόλο της... συμπρωταγωνίστριας, αλλά ανέλαβε και χρέη φωτογράφου!

Μαλέσκου: Με την κόρη της στην Ιρλανδία- Ποια δημοσιογράφος ήταν μαζί τους

Σε βίντεο που δημοσίευσε η παρουσιάστρια, η Μαρίλια βρίσκεται πίσω από την κάμερα και φροντίζει να καταγράψει τη μαμά της, έχοντας μάλιστα και τη δική της άποψη για το πώς πρέπει να γίνει κάθε λήψη.

Ιωάννα Μαλέσκου: Η κόρη της πίσω από την κάμερα – «Πάντα δίνει οδηγίες»

Η Ιωάννα Μαλέσκου αποκάλυψε με χιούμορ στους followers της τι συμβαίνει κάθε φορά που η κόρη της βρίσκεται πίσω από την κάμερα.

«Πίσω από κάθε μου βίντεο ή φωτογραφία κρύβεται η Μαρίλια. Άλλοτε κρύβεται για να μην φανεί. Άλλοτε τραβάει το υλικό. Άλλοτε εμποδίζει τη λήψη», είπε χαρακτηριστικά.

Ιωάννα Μαλέσκου: Παίζει «κομμωτήριο» με την κόρη της στη θάλασσα

Και όπως φαίνεται, η μικρή δεν αφήνει τίποτα στην τύχη, αφού η παρουσιάστρια συμπλήρωσε: «Πάντα όμως σχολιάζει ή δίνει οδηγίες ή κάνει παρατηρήσεις».

Ιωάννα Μαλέσκου: Η κόρη της πίσω από την κάμερα – «Πάντα δίνει οδηγίες»

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ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΛΕΣΚΟΥ
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ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
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