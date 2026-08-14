Η Μαρίλια έχει γίνει η απόλυτη πρωταγωνίστρια στις καλοκαιρινές στιγμές της Ιωάννας Μαλέσκου, καθώς η παρουσιάστρια απολαμβάνει τις διακοπές της στην Κυνουρία μαζί με την κόρη της.

Μαμά και κόρη περνούν όμορφες και ξέγνοιαστες στιγμές, με την Ιωάννα Μαλέσκου να μοιράζεται στα social media μικρά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους. Αυτή τη φορά, όμως, η μικρή Μαρίλια δεν περιορίστηκε στον ρόλο της... συμπρωταγωνίστριας, αλλά ανέλαβε και χρέη φωτογράφου!

Σε βίντεο που δημοσίευσε η παρουσιάστρια, η Μαρίλια βρίσκεται πίσω από την κάμερα και φροντίζει να καταγράψει τη μαμά της, έχοντας μάλιστα και τη δική της άποψη για το πώς πρέπει να γίνει κάθε λήψη.

Η Ιωάννα Μαλέσκου αποκάλυψε με χιούμορ στους followers της τι συμβαίνει κάθε φορά που η κόρη της βρίσκεται πίσω από την κάμερα.

«Πίσω από κάθε μου βίντεο ή φωτογραφία κρύβεται η Μαρίλια. Άλλοτε κρύβεται για να μην φανεί. Άλλοτε τραβάει το υλικό. Άλλοτε εμποδίζει τη λήψη», είπε χαρακτηριστικά.

Και όπως φαίνεται, η μικρή δεν αφήνει τίποτα στην τύχη, αφού η παρουσιάστρια συμπλήρωσε: «Πάντα όμως σχολιάζει ή δίνει οδηγίες ή κάνει παρατηρήσεις».