Τον καλό καιρό εκμεταλλεύτηκε η Ιωάννα Μαλέσκου για να περάσει χρόνο με την κόρη της στη θάλασσα. Η παρουσιάστρια έγινε ξανά παιδί! Έκανε με την τρίχρονη Μαρίλια βουτιές, έφτιαξαν κάστρα στην άμμο και έπαιξαν και κομμωτήριο.



Η Ιωάννα ξάπλωσε στην αμμουδιά και η κόρη της, τής έφτιαξε τα μαλλιά, παίζοντάς όπως είπε στους διαδικτυακούς της φίλους “κομμωτήριο”.Μάνα και κόρη έδειχναν να απολαμβάνουν το παιχνίδι.

Η Ιωάννα αν και εργαζόμενη μητέρα, πάντα αφιερώνει χρόνο στη μοναχοκόρη της κάνοντας πολλά πράγματα μαζί. Δεν είναι λίγες οι φορές μάλιστα που τις έχουμε δει έξω για ψώνια, για βόλτα στο πάρκο αλλά και στην παιδική χαρά.

Πριν από περίπου έναν μήνα μάλιστα η μοναχοκόρη της παρουσιάστριας είχε γενέθλια και η Ιωάννα μαζί με τον κτηνίατρο Κωνσταντίνο Δανιά, τής ετοίμασαν ένα σούπερ πάρτι.

Mαλιστα τόσο η διακόσμηση όσο και η τούρτα της μικρής Μαρίλιας ήταν εμπνευσμένα από τον Stitch, τον φανταστικό χαρακτήρα από το franchise Lilo & Stitch της Disney.