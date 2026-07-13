Ιωάννα Μαλέσκου: Παίζει «κομμωτήριο» με την κόρη της στη θάλασσα

Μάνα και κόρη απόλαυσαν τον ήλιο και τη θάλασσα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Μαλέσκου πέρασε χρόνο στη θάλασσα με την κόρη της, Μαρίλια.
  • Μητέρα και κόρη έπαιξαν κομμωτήριο και έφτιαξαν κάστρα στην άμμο.
  • Η Ιωάννα αφιερώνει χρόνο στη μοναχοκόρη της παρά τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.
  • Πριν από έναν μήνα, η Μαρίλια γιόρτασε τα γενέθλιά της με πάρτι εμπνευσμένο από τον χαρακτήρα Stitch της Disney.
  • Η Ιωάννα και ο κτηνίατρος Κωνσταντίνος Δανιά οργάνωσαν τη γιορτή της.

Τον καλό καιρό εκμεταλλεύτηκε η Ιωάννα Μαλέσκου για να περάσει χρόνο με την κόρη της στη θάλασσα. Η παρουσιάστρια έγινε ξανά παιδί! Έκανε με την τρίχρονη Μαρίλια βουτιές, έφτιαξαν κάστρα στην άμμο και έπαιξαν και κομμωτήριο.

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Ιωάννα Μαλέσκου: Παίζει «κομμωτήριο» με την κόρη της στη θάλασσα


Η Ιωάννα ξάπλωσε στην αμμουδιά και η κόρη της, τής έφτιαξε τα μαλλιά, παίζοντάς όπως είπε στους διαδικτυακούς της φίλους “κομμωτήριο”.Μάνα και κόρη έδειχναν να απολαμβάνουν το παιχνίδι. 

Ιωάννα Μαλέσκου: Παίζει «κομμωτήριο» με την κόρη της στη θάλασσα

 

 

Η Ιωάννα αν και εργαζόμενη μητέρα, πάντα αφιερώνει χρόνο στη μοναχοκόρη της κάνοντας πολλά πράγματα μαζί. Δεν είναι λίγες οι φορές μάλιστα που τις έχουμε δει έξω για ψώνια, για βόλτα στο πάρκο αλλά και στην παιδική χαρά. 

Ιωάννα Μαλέσκου: Παίζει «κομμωτήριο» με την κόρη της στη θάλασσα

Πριν από περίπου έναν μήνα μάλιστα η μοναχοκόρη της παρουσιάστριας είχε γενέθλια και η Ιωάννα μαζί με τον κτηνίατρο Κωνσταντίνο Δανιά, τής ετοίμασαν ένα σούπερ πάρτι.

Ιωάννα Μαλέσκου: Παίζει «κομμωτήριο» με την κόρη της στη θάλασσα

Mαλιστα τόσο η διακόσμηση όσο και η τούρτα της μικρής Μαρίλιας ήταν εμπνευσμένα από τον Stitch, τον φανταστικό χαρακτήρα από το franchise Lilo & Stitch της Disney.

 

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ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΛΕΣΚΟΥ
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