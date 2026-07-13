Αλεξάνδρα Νίκα: Η παραμυθένια εμφάνιση σε γάμο

Το εντυπωσιακό ροζ στράπλες φόρεμά της που τράβηξε τα βλέμματα

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Αλεξάνδρα Νίκα: Η παραμυθένια εμφάνιση σε γάμο
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Παλαιότερες δηλώσεις του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Breakfast@star

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Καλεσμένη σε έναν από τους πιο λαμπερούς γάμους του φετινού καλοκαιριού ήταν η Αλεξάνδρα Νίκα. Η Βαρβάρα Θεοδωρίκα, ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου, με τον Γιάννη Μουτζούρη, το Σάββατο 11 Ιουλίου, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Η επιχειρηματίας και σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού «έκλεψε» τα βλέμματα με την παραμυθένια δημιουργία που επέλεξε, εντυπωσιάζοντας τόσο τους καλεσμένους του γάμου όσο και τους διαδικτυακούς της φίλους μετά την ανάρτησή της από τη βραδιά στο Instagram.

Η Αλεξάνδρα Νίκα επέλεξε μία υπέροχη στράπλες ροζ τουαλέτα. Εμφανίστηκε με κυματιστά μαλλιά, διακριτικό μακιγιάζ και λαμπερά κοσμήματα. Το φωτογραφικό άλμπουμ που ανήρτησε περιλαμβάνει ακόμη στιγμές από τον πρώτο χορό του ζευγαριού, τον χώρο που έγινε η δεξίωση και τα κουφέτα. Mάλιστα, σε μία από τις φωτογραφίες τη βλέπουμε αγκαλιά με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Το καρουζέλ φωτογραφιών και η glam εμφάνιση της Nίκα:

 

Αλεξάνδρα Νίκα: Η παραμυθένια εμφάνιση σε γάμο

Αλεξάνδρα Νίκα: Η παραμυθένια εμφάνιση σε γάμο

Αλεξάνδρα Νίκα: Η παραμυθένια εμφάνιση σε γάμο

Αλεξάνδρα Νίκα: Η παραμυθένια εμφάνιση σε γάμο

Όπως ήταν αναμενόμενο, από τα πρώτα λεπτά της δημοσίευσης, οι followers έσπευσαν να δηλώσουν τον θαυμασμό τους στην παραμυθένια εμφάνιση της Αλεξάνδρας.

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ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ
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