Θερινές εκπτώσεις: Πρεμιέρα σήμερα – Ανοιχτά την Κυριακή τα μαγαζιά

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν σήμερα, 13 Ιουλίου, και θα διαρκέσουν έως 31 Αυγούστου.
  • Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου, με προτεινόμενο ωράριο 11:00-20:00.
  • Η προγενέστερη τιμή πρέπει να αναγράφεται σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας.
  • Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, τόνισε τη σημασία των εκπτώσεων για την ενίσχυση του εμπορίου και την τόνωση της αγοραστικής κίνησης.
  • Η επιτυχία των εκπτώσεων εξαρτάται από τη νομιμότητα και τη διαφάνεια στις τιμές.

Πρεμιέρα κάνουν σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.

Τι να προσέξετε στις θερινές εκπτώσεις

Κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περιόδου, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, στις 19 Ιουλίου.

Ξεκινούν σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις

Ξεκινούν σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις

Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για τη συγκεκριμένη Κυριακή είναι από τις 11:00 έως τις 20:00. Ωστόσο, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ) έχει προτείνει στα μέλη του τα καταστήματα να παραμείνουν ανοιχτά έως τις 18:00.

Θερινές εκπτώσεις 2026: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής θα πρέπει να αναγράφεται η προγενέστερη τιμή (ή τιμή αναφοράς), βάσει της οποίας εφαρμόζεται η έκπτωση. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε η επιχείρηση για το συγκεκριμένο προϊόν κατά τις 30 ημέρες που προηγούνται της πρώτης εφαρμογής της έκπτωσης, δηλαδή πριν από τις 13 Ιουλίου.

Θερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν- Ποια Κυριακή είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Δεοντολογίας (ΥΑ 66877/30-8-2024), η μείωση τιμής μπορεί να παρουσιάζεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους, υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφεται και η προγενέστερη τιμή:

Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά και την Κυριακή 19 Ιουλίου στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων

Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά και την Κυριακή 19 Ιουλίου στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων
  • Ποσοστό έκπτωσης, π.χ. «20% έκπτωση».
  • Συγκεκριμένο ποσό έκπτωσης, π.χ. «10 ευρώ έκπτωση».
  • Αναγραφή της νέας και της προγενέστερης τιμής, π.χ. «Τώρα 50 ευρώ - Πριν 100 ευρώ».
  • Αναγραφή της προγενέστερης τιμής ως διαγραμμένης, π.χ. «/100 ευρώ/ 50 ευρώ».

Οι θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου

Οι θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου

Με αφορμή την έναρξη των θερινών εκπτώσεων, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης, δήλωσε: «Οι θερινές εκπτώσεις αποτελούν μια σημαντική περίοδο για το ελληνικό εμπόριο, καθώς προσφέρουν στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να ενισχύσουν τον κύκλο εργασιών τους και στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν ποιοτικές αγορές σε ιδιαίτερα συμφέρουσες τιμές. Οι προσδοκίες μας είναι ότι η φετινή εκπτωτική περίοδος θα συμβάλει στην τόνωση της αγοραστικής κίνησης και θα στηρίξει τις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες συνεχίζουν να λειτουργούν σε ένα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον. Προϋπόθεση για την επιτυχία των εκπτώσεων είναι η τήρηση της νομιμότητας, η διαφάνεια στις τιμές και η διατήρηση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών».

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