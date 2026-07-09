Τι να προσέξετε στις θερινές εκπτώσεις

Ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου

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Οικονομια
Πηγή: Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, φωτογραφία Ευρωκίνηση
Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν (βίντεο OPEN)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και διαρκούν έως 31 Αυγούστου.
  • Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν την προγενέστερη τιμή πριν από τη μείωση και να ελέγχουν την ακρίβεια των ανακοινώσεων.
  • Συνιστάται να ιεραρχούν τις ανάγκες τους και να κάνουν έρευνα αγοράς πριν από τις αγορές.
  • Προσοχή σε υπερβολικά μεγάλα ποσοστά έκπτωσης και έλεγχος ποιότητας προϊόντων.
  • Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς εποπτεύει την εφαρμογή της νομοθεσίας για τις εκπτώσεις.

Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, ξεκινά η περίοδος των θερινών εκπτώσεων, η οποία θα διαρκέσει έως τις 31 Αυγούστου. Το διάστημα των θερινών εκπτώσεων, αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να πραγματοποιήσουν οι καταναλωτές τις αγορές τους, εκμεταλλευόμενοι τις χαμηλότερες τιμές, προς όφελος του προϋπολογισμού τους.

Θερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν- Ποια Κυριακή είναι ανοιχτά τα καταστήματα

 Σύμφωνα με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι καταναλωτές, ότι κατά την περίοδο των εκπτώσεων:

Σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο προμηθευτής για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο προμηθευτής κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος των τριάντα (30) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο προμηθευτής στο χρονικό διάστημα που το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά. Αν η τιμή μειώνεται προοδευτικά κατά τη διάρκεια των εξήντα (60) ημερών, πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή που ίσχυε πριν από την εφαρμογή της πρώτης από τις διαδοχικές μειώσεις τιμών. Παράδειγμα: Αρχική τιμή στις 10 Ιουνίου (χωρίς διαγραφές/προσφορές κλπ.) 150 €. Η πραγματική προσφερόμενη τιμή 120 €. Την 11-7-2024 η προσφερόμενη τιμή είναι 115 €, επομένως η έκπτωση είναι (120-115=) 5 €. Η αρχική τιμή των 150 € δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιείται ως τιμή αναφοράς, εφόσον το προϊόν πωλείται ήδη προς 120 €. Η νέα έκπτωση υπολογίζεται επί της χαμηλότερης τιμής των τελευταίων 30 ημερών (Νόμος 5111/2024). 

Καλοκαιρινές εκπτώσεις: Το ωράριο λειτουργίας την Κυριακή 19 Ιουλίου

Επιτρέπεται, συμπληρωματικά, και η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης.

Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να είναι ακριβής και να ανταποκρίνεται στην αλήθεια.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας περί ανακοινώσεων μείωσης τιμών, εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και να γνωστοποιείται σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία, το παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης και στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης, ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη, με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.

Αρμόδια για την εποπτεία της εφαρμογής της νομοθεσίας περί προστασίας του καταναλωτή και των ανακοινώσεων μείωσης τιμών είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία ασκεί τις σχετικές αρμοδιότητες μέσω των οργανικών της μονάδων, μεταξύ των οποίων και η ΔΙ.Μ.Ε.Α και το αρμόδιο όργανο του Υπουργείο Ανάπτυξης για ελέγχους που πραγματοποιούνται από τη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή.

Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν στα ηλεκτρονικά καταστήματα, στις πλατφόρμες και στα marketplaces.

Οι συμβουλές προς τους καταναλωτές για τις εκπτώσεις  

Κατά την περίοδο των εκπτώσεων, η Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας συμβουλεύει τους καταναλωτές:
•    Να ιεραρχούν τις ανάγκες τους και να ψωνίζουν βάσει του προϋπολογισμού τους.
•    Να πραγματοποιούν έρευνα αγοράς πριν καταλήξουν σε κάποιο συγκεκριμένο προϊόν.
•    Να μην παρασύρονται από υπερβολικά μεγάλα ποσοστά έκπτωσης.
•    Να ελέγχουν – όσο είναι δυνατόν- την ποιότητα και την αυθεντικότητα του προϊόντος και να λαμβάνουν υπόψη το συσχετισμό ποιότητας-κόστους.
•    Να ενημερώνονται για την πολιτική που ακολουθεί το κάθε κατάστημα σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, ύπαρξης εγγύησης κ.λπ.

Για τον λόγο αυτόν, οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν εμφανίζονται πολύ υψηλά ποσοστά έκπτωσης, καθώς η νομοθεσία απαγορεύει την τεχνητή αύξηση της τιμής πριν από την περίοδο των εκπτώσεων με σκοπό τη δημιουργία πλασματικού ποσοστού έκπτωσης. Παράλληλα, οι εμπορικές ανακοινώσεις πρέπει να είναι σαφείς, ακριβείς, επαληθεύσιμες και να μην παραπλανούν τον μέσο καταναλωτή.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε κατά την πραγματοποίηση των αγορών σας, κατά το διάστημα των εκπτώσεων αλλά και γενικότερα, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, υποβάλλοντας ερωτήματα, αναφορές ή καταγγελίες στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Φόρμα υποβολής καταγγελιών: https://protect.checkpoint.com/v2/r02/___https://eeke.gr/epikinonia/kataggelies/___.YzJlOnN0YXJ0djE2NTA0NjYyMTI5NDE6YzpvOmFkNmRlY2UwZGEwYjlkYzZlYmFhOWY1NDFmMTBhMzc3Ojc6NTU0ZDpkZjdiMzJkZTc3YzEzYmQ3NDU1MjUzOTFhNmQzYmFhMDM1ZWYyZTEyZjQ2M2NmODZiM2Q5MWEwMDZkMDk2ODg5OnQ6RjpO
 

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