Market Pass 2026: Πότε Θα Γίνουν Οι Πρώτες Πληρωμές

Τον Οκτώβριο τοποθετείται πλέον ο σχεδιασμός για την έναρξη του νέου Market Pass 2026, με στόχο του υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής να διατεθούν τότε τα πρώτα vouchers τροφίμων στους δικαιούχους.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, αν και το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την έναρξη του προγράμματος τον Σεπτέμβριο, ωστόσο, οι πρώτες πληρωμές αναμένεται να πραγματοποιηθούν προς τα τέλη Οκτωβρίου, μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων τεχνικών διαδικασιών και την ενεργοποίηση του νέου συστήματος.
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.grΔιαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.