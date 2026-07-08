Market Pass 2026: Πότε θα πραγματοποιηθούν οι πρώτες πληρωμές

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Οικονομια
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / POOL/ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ
Market Pass 2026: Πότε Θα Γίνουν Οι Πρώτες Πληρωμές
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η έναρξη του Market Pass 2026 προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο.
  • Τα πρώτα vouchers τροφίμων θα διατεθούν στους δικαιούχους.
  • Αρχικά, το πρόγραμμα είχε προγραμματιστεί για Σεπτέμβριο, αλλά καθυστέρησε.
  • Οι πρώτες πληρωμές αναμένονται προς τα τέλη Οκτωβρίου.
  • Η καθυστέρηση οφείλεται σε απαιτούμενες τεχνικές διαδικασίες και ενεργοποίηση νέου συστήματος.

Τον Οκτώβριο τοποθετείται πλέον ο σχεδιασμός για την έναρξη του νέου Market Pass 2026, με στόχο του υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής να διατεθούν τότε τα πρώτα vouchers τροφίμων στους δικαιούχους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, αν και το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την έναρξη του προγράμματος τον Σεπτέμβριο, ωστόσο, οι πρώτες πληρωμές αναμένεται να πραγματοποιηθούν προς τα τέλη Οκτωβρίου, μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων τεχνικών διαδικασιών και την ενεργοποίηση του νέου συστήματος. 

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