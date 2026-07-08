Πανελλήνιες 2026: Καταγγελίες για λάθος θέματα σε ΕΠΑΛ – Τους έβαλαν άριστα

Διατάχθηκε ΕΔΕ από το υπουργείο Παιδείας

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Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 08.07.26, 13:27

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Σάλος έχει προκληθεί μετά από καταγγελίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας σχετικά με λάθος θέματα που δόθηκαν σε υποψήφιους των φετινών πανελληνίων σε εξεταστικό κέντρο ΕΠΑΛ και για τα οποία βαθμολογήθηκαν με άριστα. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι υποψήφιοι στο συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο εξετάστηκαν στη Νεοελληνική Γλώσσα με θέματα που είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί την προηγούμενη μέρα στις εξετάσεις των Γενικών Λυκείων. 

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Το περιστατικό φέρεται να έγινε άμεσα αντιληπτό, ενώ υποψήφια του συγκεκριμένου εξεταστικού κέντρου μετέβη στο Υπουργείο Παιδείας ζητώντας εξηγήσεις για το γεγονός ότι εξετάστηκε σε διαφορετικά θέματα από εκείνα που προβλέπονταν για τους μαθητές των ΕΠΑΛ.

Γονείς καταγγέλλουν ότι σε εξεταστικό κέντρο ΕΠΑΛ δόθηκαν λάθος θέματα και οι υποψήφιοι βαθμολογήθηκαν με άριστα

Γονείς καταγγέλλουν ότι σε εξεταστικό κέντρο ΕΠΑΛ δόθηκαν λάθος θέματα και οι υποψήφιοι βαθμολογήθηκαν με άριστα

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα, το γεγονός της λανθασμένης διανομής θεμάτων επιβεβαιώθηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία από τον διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες διευκρινίσεις για τον αριθμό των υποψηφίων, που επηρεάστηκαν ή για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το περιστατικό.

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Πανελλήνιες ΕΠΑΛ: Η λύση που προκάλεσε αντιδράσεις

Εκείνο, που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη συζήτηση είναι η πληροφορία ότι, αντί να επαναληφθεί η εξέταση, αποφασίστηκε οι περίπου 100 υποψήφιοι, που επηρεάστηκαν να βαθμολογηθούν με το ανώτατο δυνατό αποτέλεσμα, δηλαδή 100/100 στο συγκεκριμένο μάθημα.

Η συγκεκριμένη πρακτική δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί επισήμως από το υπουργείο Παιδείας. Πηγές του υπουργείου ανέφεραν ότι το περιστατικό αφορά μόνο δύο υποψήφιους ΕΠΑΛ και ότι σε εξέλιξη βρίσκεται ΕΔΕ για να αποδοθούν ευθύνες εκεί που πρέπει. 

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Εξηγούν επίσης ότι είναι θέμα της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων αν θα ακυρωθεί η βαθμολογία ή ο,τιδήποτε άλλο. 

Το υπουργείο Παιδείας έχει ξεκινήσει ΕΔΕ για τις καταγγελίες

Το υπουργείο Παιδείας έχει ξεκινήσει ΕΔΕ για τις καταγγελίες

Όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, το υπουργείο Παιδείας, σεβόμενο την αγωνία των υποψηφίων και των οικογενειών τους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των Πανελλαδικών Εξετάσεων (συμπλήρωση μηχανογραφικού), αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα, με απόλυτο σεβασμό στην ακεραιότητα της εξεταστικής διαδικασίας και στην ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, γονείς εξετάζουν ή έχουν ήδη ξεκινήσει νομικές ενέργειες, υποστηρίζοντας ότι μία τέτοια απόφαση ενδέχεται να επηρεάζει τον ανταγωνισμό μεταξύ των υποψηφίων αλλά και τη διαμόρφωση των βάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η υπόθεση έφτασε και στη Βουλή, αφού ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνος του ΚΤΕ Παιδείας Στέφανος Παραστατίδης κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς το υπουργείο Παιδείας, ζητώντας επίσημες απαντήσεις για όσα καταγγέλλονται.

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Ειδικότερα, στην ερώτησή του ζητά να διευκρινιστεί αν πράγματι υποψήφιοι εξετάστηκαν σε θέματα που είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί την προηγούμενη ημέρα, εάν διατάχθηκε διοικητικός έλεγχος για τη διερεύνηση του περιστατικού, ποια όργανα έλαβαν τις σχετικές αποφάσεις, καθώς και αν αληθεύει ότι αποφασίστηκε η βαθμολόγηση συγκεκριμένων υποψηφίων με 100/100.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι, εφόσον οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, τίθενται σοβαρά ζητήματα ισονομίας, ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας, τα οποία επηρεάζουν το κύρος των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

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