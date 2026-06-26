Με περισσότερα από 19.300 μόρια στις πανελλήνιες του 2026, ο Γιάννης και η Άννα Παπαοικονόμου από τη Ρόδο, απέδειξαν ότι η επιτυχία μπορεί να έρθει χωρίς εξαντλητική πίεση και υπερβολικό άγχος. Τα δίδυμα αδέλφια, μαθητές του Λυκείου Κρεμαστής, φιλοξενήθηκαν στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και μίλησαν για την προσπάθειά τους, τα όνειρά τους και το μήνυμα που θέλουν να στείλουν στους επόμενους υποψηφίους.

Ο Γιάννης συγκέντρωσε 19.373 μόρια και ετοιμάζεται να σπουδάσει στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ενώ η Άννα πέτυχε 19.310 μόρια και, αν και αρχικός της στόχος ήταν η Φαρμακευτική, πλέον σκέφτεται σοβαρά να ακολουθήσει την Ιατρική.

Πανελλήνιες 2026: «Δεν χρειάστηκε να πιεστώ υπερβολικά»

Η Άννα παραδέχθηκε ότι η φετινή χρονιά των πανελληνίων δεν ήταν ιδιαίτερα πιεστική και κουραστική για την ίδια.

«Δεν έκανα τόσο μεγάλη προσπάθεια για να τα γράψω αυτά. Θα μπορούσα να είχα κάνει και τη διπλάσια, αλλά ήξερα ότι μπορούσα να το καταφέρω και με χαλαρούς ρυθμούς, να μην πιεστώ πολύ. Οπότε το έκανα χαλαρά, δεν είχα πολύ άγχος», είπε χαρακτηριστικά.

Η μαθήτρια εξήγησε ότι η αυτοπεποίθησή της χτίστηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια.

«Είχα πάντα αυτοπεποίθηση με τα μαθήματα, πάντα ήμουν καλή μαθήτρια», ανέφερε, τονίζοντας ότι η σωστή προετοιμασία από νωρίς της επέτρεψε να διαχειριστεί ψύχραιμα την απαιτητική χρονιά των Πανελλαδικών.

Πανελλήνιες 2026: «Υγιής ανταγωνισμός και σωστή προετοιμασία»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Γιάννης, ο οποίος εξήγησε ότι απέφυγε τις υπερβολές και επικεντρώθηκε στη συστηματική δουλειά.

«Προσπαθούσα να έχω υγιή ανταγωνισμό με τους συμμαθητές μου και να διαβάζω τόσο όσο, χωρίς υπερβολές, ώστε να πάω στις εξετάσεις και να πω "είμαι έτοιμος"», ανέφερε στην εκπομπή.

Όπως αποκάλυψαν, το μάθημα στο οποίο πήραν τον μεγαλύτερο βαθμό ήταν η Φυσική, όπου και οι δύο πέτυχαν εξαιρετικές επιδόσεις.

Πανελλήνιες 2026: Αθήνα ή Θεσσαλονίκη;

Το επόμενο μεγάλο δίλημμα για τα δύο αδέλφια είναι η πόλη στην οποία θα συνεχίσουν τις σπουδές τους.

«Είμαστε ανάμεσα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η Αθήνα προσφέρει περισσότερες εμπειρίες και ευκαιρίες, ενώ η Θεσσαλονίκη μας φαίνεται πιο χαλαρή και έχουμε και φίλους εκεί. Ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει», είπε ο Γιάννης, με την Άννα να παραδέχεται ότι θα ήθελε να μείνουν μαζί και στη φοιτητική τους ζωή.

Όσο για τις σπουδές τους, οι δρόμοι τους θα είναι διαφορετικοί.

Η Άννα αποκάλυψε ότι μετά τα αποτελέσματα άρχισε να σκέφτεται σοβαρά την Ιατρική.

«Όλη τη χρονιά ήθελα τη Φαρμακευτική. Τώρα που είδα τα μόριά μου, μάλλον θα πάω Ιατρική», δήλωσε.

Από την άλλη, ο Γιάννης εξήγησε ότι επέλεξε τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, καθώς θεωρεί ότι προσφέρει πολλές επαγγελματικές διεξόδους.

«Δεν έχω αποφασίσει ακόμα τι ακριβώς θέλω να κάνω επαγγελματικά. Πιστεύω όμως ότι αυτή η σχολή θα μου δώσει πολλές επιλογές, είτε στην ηλεκτρολογία, είτε στον προγραμματισμό, είτε στις τηλεπικοινωνίες», είπε.

Το μήνυμά τους για τις Πανελλήνιες

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν όσα ανέφερε ο Γιάννης για την ψυχολογική πίεση που συνοδεύει τις πανελλήνιες.

Αναφερόμενος στην είδηση που τον επηρέασε πολύ με την αυτοκτονία των δύο μαθητριών στην Ηλιούπολη, υπογράμμισε ότι η κοινωνία πρέπει να αλλάξει τον τρόπο που αντιμετωπίζει τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.

«Οι Πανελλαδικές ακούγονται σαν κάτι πολύ ψυχοφθόρο. Στην πραγματικότητα είναι ένας δρόμος που ανοίγει πολλές πόρτες και πολλές ευκαιρίες. Αξίζει να τον αξιοποιήσουμε, αλλά χωρίς να καταπιέζουμε ούτε τα παιδιά ούτε τον εαυτό μας», είπε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η Άννα, η οποία επισήμανε πως η εκπαίδευση δεν προσφέρει μόνο γνώσεις, αλλά διαμορφώνει και σωστούς πολίτες.

«Η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική, γιατί μας μαθαίνει πώς να είμαστε σωστοί πολίτες πάνω απ' όλα», τόνισε.

Πριν ξεκινήσουν πάντως το νέο κεφάλαιο της ζωής τους, ο Γιάννης και η Άννα έχουν ήδη προγραμματίσει τις καλοκαιρινές τους διακοπές, που δε θα είναι σε κάποιο ελληνικό νησί, αλλά στην Ιταλία.