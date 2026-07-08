SEAT και CUPRA: Τώρα μπορείτε να τα αποκτήσετε πιο εύκολα

Νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για τα μοντέλα SEAT & CUPRA

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Αυτοκινητο
SEAT και CUPRA: Τώρα μπορείτε να τα αποκτήσετε πιο εύκολα
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Η Τεχνοκάρ σε συνεργασία με την Volkswagen Financial Services προσφέρει νέα, ιδιαίτερα ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά προγράμματα για όλα τα νέα μοντέλα SEAT και CUPRA, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στον πελάτη και διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την απόκτηση ενός νέου αυτοκινήτου. Πιο συγκεκριμένα, τα προγράμματα που είναι πλέον διαθέσιμα με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους, προνομιακά επιτόκια και με πολλαπλές επιλογές από την πλευρά του πελάτη στη λήξη της διάρκειάς τους για τις περιπτώσεις των προγραμμάτων Balloon, είναι τα ακόλουθα: Auto Credit (Balloon) με επιτόκιο 4,9% για διάρκεια 36 μηνών. • Auto Credit (Balloon) με επιτόκιο 5,9% για διάρκεια 48 μηνών. • Classic Credit με επιτόκιο 6,9% για διάρκεια έως 72 μήνες.

SEAT και CUPRA: Τώρα μπορείτε να τα αποκτήσετε πιο εύκολα

Ακολουθούν δύο ενδεικτικά παραδείγματα χρηματοδότησης Auto Credit (Ballon):

o SEAT Ibiza 1.0 80HP Business:§ Διάρκεια: 48 μήνες § Επιτόκιο: 5,9% § Προκαταβολή: 30% § Δόση: 139€ / μήνα

o CUPRA Formentor 1.5 150HP DSG MHEV:§ Διάρκεια: 48 μήνες§ Επιτόκιο: 5,9%§ Προκαταβολή: 30% § Δόση: 279€ / μήνα

Οι μάρκες SEAT και CUPRA συνεχίζουν να επενδύουν στην καινοτομία, προσφέροντας μια σύγχρονη γκάμα μοντέλων που συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, τεχνολογία αιχμής, υψηλά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας κατασκευής. Παράλληλα, οι αποδοτικοί κινητήρες, τα προηγμένα συστήματα συνδεσιμότητας και ο πλούσιος εξοπλισμός άνεσης συμβάλλουν σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της σύγχρονης καθημερινότητας.

 

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