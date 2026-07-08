Το μήνυμα του Γιώργου Λιάγκα μετά την ανανέωση της συνεργασίας του με τον ΑΝΤ1

Παρά τις φήμες για «ναυάγιο» στις συζητήσεις με τον ΑΝΤ1, ο Γιώργος Λιάγκας παραμένει στο τηλεοπτικό του σπίτι, ανανεώνοντας τη συνεργασία του με τον σταθμό του Αμαρουσίου για άλλα δύο χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Λιάγκα για τα επόμενα δύο χρόνια.

Με πολυετή παρουσία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο δυναμικός δημοσιογράφος και παρουσιαστής ξεχωρίζει για την εμπειρία, την αμεσότητα και την ικανότητά του να αφουγκράζεται την επικαιρότητα.

Ο Γιώργος Λιάγκας θα βρίσκεται στο τιμόνι της καθημερινής εκπομπής «Το Πρωινό» και θα συνεχίσει να συνδυάζει τη σύγχρονη ψυχαγωγία με την έγκυρη ενημέρωση και τον ουσιαστικό σχολιασμό».

Το δημόσιο «ευχαριστώ» του Γιώργου Λιάγκα

Η ανακοίνωση βρήκε τον Γιώργο Λιάγκα εν πλω. Το γεγονός αυτό δεν εμπόδισε τον παρουσιαστή του ΑΝΤ1 να στείλει δημόσιες ευχαριστίες στο κοινό.

Η ανάρτηση του Γιώργου Λιάγκα

«Και τα επόμενα δύο χρόνια θα τα λέμε μέσα από τον @ant1tv. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Καλό καλοκαίρι σε όλους… 😊 Τηλεοπτικό ραντεβού τον Σεπτέμβρη με το ανανεωμένο @toprwino_ant1», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο που ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε η Μαρία Αντωνά από τις διακοπές της στην Ελούντα με τον Γιώργο Λιάγκα

Ο ίδιος ξεκίνησε τις καλοκαιρινές του διακοπές από την Ελούντα, έχοντας στο πλευρό του τη Μαρία Αντωνά, η οποία, μάλιστα, τον απαθανάτισε να παίζει πιάνο.

Η φωτογραφία που πόσταρε ο Γιώργος Λιάγκας από την Κύθνο

Τις τελευταίες ώρες, το ζευγάρι απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στην Κύθνο.