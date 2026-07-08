Γιώργος Λιάγκας: Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για το τηλεοπτικό του μέλλον

Συνεχίζει ή όχι το «Πρωινό»

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Το μήνυμα του Γιώργου Λιάγκα μετά την ανανέωση της συνεργασίας του με τον ΑΝΤ1

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Λιάγκας ανανέωσε τη συνεργασία του με τον ΑΝΤ1 για δύο χρόνια.
  • Θα συνεχίσει να παρουσιάζει την καθημερινή εκπομπή "Το Πρωινό".
  • Ο ΑΝΤ1 εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παραμονή του Λιάγκα.
  • Ο παρουσιαστής ευχαρίστησε το κοινό μέσω Instagram για τη στήριξή του.
  • Αυτή την περίοδο, ο Λιάγκας απολαμβάνει διακοπές στην Κύθνο με τη Μαρία Αντωνά.

Παρά τις φήμες για «ναυάγιο» στις συζητήσεις με τον ΑΝΤ1, ο Γιώργος Λιάγκας παραμένει στο τηλεοπτικό του σπίτι, ανανεώνοντας τη συνεργασία του με τον σταθμό του Αμαρουσίου για άλλα δύο χρόνια.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

«Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Λιάγκα για τα επόμενα δύο χρόνια.

Με πολυετή παρουσία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο δυναμικός δημοσιογράφος και παρουσιαστής ξεχωρίζει για την εμπειρία, την αμεσότητα και την ικανότητά του να αφουγκράζεται την επικαιρότητα.

Ο Γιώργος Λιάγκας θα βρίσκεται στο τιμόνι της καθημερινής εκπομπής «Το Πρωινό» και θα συνεχίσει να συνδυάζει τη σύγχρονη ψυχαγωγία με την έγκυρη ενημέρωση και τον ουσιαστικό σχολιασμό».

Το δημόσιο «ευχαριστώ» του Γιώργου Λιάγκα 

Η ανακοίνωση βρήκε τον Γιώργο Λιάγκα εν πλω. Το γεγονός αυτό δεν εμπόδισε τον παρουσιαστή του ΑΝΤ1 να στείλει δημόσιες ευχαριστίες στο κοινό.

 

Η ανάρτηση του Γιώργου Λιάγκα

«Και τα επόμενα δύο χρόνια θα τα λέμε μέσα από τον @ant1tv. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Καλό καλοκαίρι σε όλους… 😊 Τηλεοπτικό ραντεβού τον Σεπτέμβρη με το ανανεωμένο @toprwino_ant1», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο που ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

 

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