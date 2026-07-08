Πάμε θέατρο; 5 παραστάσεις που κάνουν καλοκαιρινή περιοδεία

Για όσους έχασαν μερικές από τις πιο πολυσυζητημένες παραστάσεις της σεζόν

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Πάμε θέατρο; 5 παραστάσεις που κάνουν καλοκαιρινή περιοδεία
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Αν πιστεύεις στις δεύτερες ευκαιρίες, τότε το φετινό καλοκαίρι είναι η ιδανική στιγμή για να απολαύσεις μερικές από τις πιο επιτυχημένες θεατρικές παραστάσεις των τελευταίων ετών. Έργα που αγαπήθηκαν από το κοινό, γνώρισαν συνεχόμενα sold out στην Αθήνα και τώρα ετοιμάζουν βαλίτσες για να συναντήσουν τους θεατές σε όλη την Ελλάδα μέσα από τις καλοκαιρινές τους περιοδείες.

Μία Άλλη Θήβα

Η παράσταση του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, βασισμένη στο έργο του Σέρχιο Μπλάνκο, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες θεατρικές επιτυχίες των τελευταίων χρόνων. Μέσα από τη συνάντηση ενός συγγραφέα με έναν νεαρό πατροκτόνο στη φυλακή, το έργο εξερευνά ζητήματα ενοχής, βίας, ταυτότητας και λύτρωσης, ενώ παράλληλα σχολιάζει τη διαδικασία της ίδιας της θεατρικής δημιουργίας.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται ο Δημήτρης Καπουράνης και ο Θάνος Λέκκας. Μετά τις συνεχόμενες sold out παραστάσεις στην Αθήνα, η «Μία Άλλη Θήβα» συνεχίζει δυναμικά την πορεία της με καλοκαιρινή περιοδεία.

Πάμε θέατρο; 5 παραστάσεις που κάνουν καλοκαιρινή περιοδεία

Ανεξάρτητα Κράτη

Εμπνευσμένο από την αληθινή ιστορία του γιατρού Βασίλη Τσιρώνη, το έργο των Γιώργου Παλούμπη και Αντώνη Τσιοτσιόπουλου μεταφέρει το κοινό στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης.

Η ιστορία ακολουθεί μια νεαρή δημοσιογράφο που ερευνά τις συνθήκες θανάτου του γιατρού, αναζητώντας την αλήθεια πίσω από μια υπόθεση που δίχασε την κοινή γνώμη. Μέσα από ένα δυνατό δημοσιογραφικό δράμα, η παράσταση θίγει ζητήματα εξουσίας, ελευθερίας του Τύπου και κρατικής βίας, αποτελώντας μία από τις πιο πολυσυζητημένες παραγωγές των τελευταίων δύο ετών.

Πάμε θέατρο; 5 παραστάσεις που κάνουν καλοκαιρινή περιοδεία

Στρακαστρούκες

Ο Δημήτρης Σαμόλης υπογράφει το πρώτο του θεατρικό έργο, παρουσιάζοντας έναν βαθιά ανθρώπινο μονόλογο που ισορροπεί ανάμεσα στο χιούμορ και τη συγκίνηση.

Λίγα λεπτά πριν από την Ανάσταση, σε ένα χωριό της Κρήτης, ο ήρωας ανοίγει την καρδιά του και μιλά για την οικογένεια, τον εκφοβισμό, τη διαφορετικότητα και όλα όσα σημάδεψαν τη ζωή του. Πρόκειται για μια παράσταση που συγκίνησε το αθηναϊκό κοινό και πλέον ταξιδεύει σε όλη τη χώρα.

Πάμε θέατρο; 5 παραστάσεις που κάνουν καλοκαιρινή περιοδεία

Μια ζωή – Ο μονόλογος μιας μοδίστρας

Με τη Νένα Μεντή σε έναν από τους πιο συγκινητικούς ρόλους της καριέρας της, η παράσταση του Πέτρου Ζούλια αφηγείται την ιστορία μιας ηλικιωμένης μοδίστρας, η οποία, αδειάζοντας το ατελιέ της, ξεδιπλώνει τις αναμνήσεις μιας ολόκληρης ζωής.

Οι προσωπικές της εμπειρίες μπλέκονται με σημαντικές στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας, δημιουργώντας ένα ταξίδι γεμάτο νοσταλγία, συγκίνηση και μουσικές που όλοι έχουμε αγαπήσει.

Πάμε θέατρο; 5 παραστάσεις που κάνουν καλοκαιρινή περιοδεία

Θέλω να σου κρατάω το χέρι

Μετά από πέντε επιτυχημένες θεατρικές σεζόν στην Αθήνα, η παράσταση των Τάσου Ιορδανίδη και Θάλειας Ματίκα συνεχίζει το ταξίδι της σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Το έργο τοποθετεί δύο ανθρώπους σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, εκεί όπου έρχονται αντιμέτωποι με όσα δεν ειπώθηκαν ποτέ. Με χιούμορ, συγκίνηση και αλήθειες που αφορούν κάθε σχέση, η παράσταση μιλά για τη φθορά, την αγάπη, την απόσταση και την ανάγκη να κρατάμε τον άνθρωπό μας από το χέρι.

Πάμε θέατρο; 5 παραστάσεις που κάνουν καλοκαιρινή περιοδεία

Είτε αναζητάς ένα δυνατό κοινωνικό δράμα, είτε μια ιστορία που θα σε συγκινήσει ή θα σε κάνει να αναθεωρήσεις, οι φετινές θεατρικές περιοδείες προσφέρουν την ιδανική ευκαιρία να δεις παραστάσεις που άφησαν το αποτύπωμά τους στην αθηναϊκή σκηνή και συνεχίζουν να κερδίζουν το κοινό σε κάθε τους στάση.

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ΠΑΜΕ ΘΕΑΤΡΟ;
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ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
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ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
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ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ
 |
ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΘΗΒΑ
 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΚΡΑΤΗ
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ΣΤΡΑΚΑΣΤΡΟΥΚΕΣ
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ΜΙΑ ΖΩΗ – Ο ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΜΙΑΣ ΜΟΔΙΣΤΡΑΣ
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΟΥ ΚΡΑΤΑΩ ΤΟ ΧΕΡΙ
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