Παυλίνα Βουλγαράκη: Μας ταξιδεύει με το «Γιασεμάκι»

Η επίσημη καμπάνια «Καλοκαίρι στην Κρήτη» ξεκινάει με τη μοναδική ερμηνεία της Παυλίνας Βουλγαράκη και το τραγούδι «Γιασεμάκι», σε δικούς της στίχους και μουσική του Γιώργου Κυριάκου, μόλις κυκλοφόρησε!

Tο τραγούδι θα το συνοδεύσει ένα κινηματογραφικό video clip. Τρεις φίλοι, δύο κοπέλες και ένα αγόρι με κινητικές δυσκολίες, παίρνουν μια κάμερα και ξεκινούν να καταγράφουν το δικό τους καλοκαιρινό ταξίδι στο νησί. Μέσα από τις διαδρομές, τις ανακαλύψεις και τις μικρές στιγμές που μοιράζονται, ξεδιπλώνεται μια ιστορία αγάπης, φιλίας, ελευθερίας και συμπερίληψης, που υπενθυμίζει πως οι πιο όμορφες εμπειρίες είναι εκείνες που χωρούν όλους.

Ανάμεσα σε πόλεις, χωριά, πολιτιστικούς χώρους και μοναδικά τοπία της Κρήτης, το video clip ξεδιπλώνει ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες, χρώματα και συναισθήματα. Τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, η λίμνη του Αγίου Νικολάου, το Μουσείο Θύραθεν, το Ίνι Μονοφατσίου, το Νέο Χωριό και οι Αρμένοι Αποκορώνου, μαζί με το Iphigenia Mythic Retreat, γίνονται μέρος μιας ιστορίας που αναδεικνύει τη σύγχρονη και αυθεντική Κρήτη.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κώστας Χαλαμπαλάκης. Drone operator ο Θάνος Σταμούλης.



Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στη μαγευτική λίμνη του Αγίου Νικολάου, όπου η Παυλίνα Βουλγαράκη χάρισε μια μοναδική μουσική εμπειρία σε 100 τυχερούς ακροατές και συνεργάτες του Έντεχνου 92,5, με τη συνοδεία του Δημήτρη Κουλεντιάνου στο κοντραμπάσο και του Δημήτρη Σιάμπου στην κιθάρα.

Μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, μουσική και όμορφες στιγμές, η οποία ολοκληρώθηκε με δείπνο στο εστιατόριο «Καρνάγιο – Πίτα του Ρήγα».

Η καμπάνια υλοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και τη συμβολή χορηγών και υποστηρικτών, που αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή το όραμα της δράσης.

Το τραγούδι κυκλοφορεί από την Heaven Music.