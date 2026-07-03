Φωτιά Ωραιόκαστρο: Ταυτοποιήθηκαν 3 οδηγοί - Ψάχνουν ποιος έριξε το τσιγάρο

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (3/7/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον μικρό Μάξιμο και τον πατέρα του, θύματα της πυρκαγιάς στη Λητή Θεσσαλονίκης.
  • Τρία οχήματα πέρασαν από το σημείο πριν την εκδήλωση της φωτιάς, με έναν οδηγό να πετάει τσιγάρο σε ξερόχορτα.
  • Οι τρεις οδηγοί έχουν ταυτοποιηθεί και ανακρίνονται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.
  • Η φωτιά αποδίδεται σε εμπρησμό από αμέλεια και η δικογραφία θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα.
  • Ο υπαίτιος δεν θα συλληφθεί λόγω παρέλευσης της προθεσμίας του αυτοφώρου.

Το «τελευταίο αντίο» είπαν πριν από λίγες ώρες συγγενείς και φίλοι στον μικρό Μάξιμο και τον πατέρα του, που έχασαν τη ζωή τους μετά την καταστροφική πυρκαγιά, που ξέσπασε στη Λητή Θεσσαλονίκης. Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει λίγο νωρίτερα τρία αυτοκίνητα να περνούν από το σημείο. Φαίνεται πως ένας από τους οδηγούς πέταξε το τσιγάρο του στην άκρη του δρόμου μέσα στα ξερόχορτα.

Οι άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ανακρίνουν τρεις οδηγούς, ένας εκ των οποίων φαίνεται ότι έχει πετάξει το τσιγάρο.

Οι άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ανακρίνουν τρεις οδηγούς, ένας εκ των οποίων φαίνεται ότι έχει πετάξει το τσιγάρο. Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι της Κατερίνας Ρίστα. 

Τραγωδία στο Ωραιόκαστρο: Από τσιγάρο ξεκίνησε η φονική πυρκαγιά - Βίντεο

Τρία λεπτά πριν ξεσπάσει η φωτιά στο Ωραιόκαστρο, από το σημείο έναρξης πέρασαν τρία οχήματα: ένα φορτηγό και δύο επιβατικά αυτοκίνητα. Κάποιος πέταξε το τσιγάρο του έξω από το όχημα και, σύμφωνα με τους άνδρες του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής, αυτή είναι η αιτία της πυρκαγιάς.

Οι τρεις οδηγοί έχουν ταυτοποιηθεί από τις πινακίδες των οχημάτων τους.

Οι τρεις οδηγοί έχουν ταυτοποιηθεί από τις πινακίδες των οχημάτων τους. Πρόκειται για έναν Σέρβο, έναν επαγγελματία οδηγό και έναν νεαρό από τη Βόρεια Ελλάδα. Βρίσκονται στη διαδικασία παροχής καταθέσεων, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ποιος από τους τρεις είναι ο υπαίτιος.

Φωτιά Ωραιόκαστρο: Πατέρας & γιος «χάθηκαν» προσπαθώντας να σώσουν το σπίτι

Δεν θα συλληφθεί, καθώς έχει παρέλθει η προθεσμία του αυτοφώρου. Η δικογραφία θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα με την κατηγορία του εμπρησμού από αμέλεια και ο υπαίτιος θα κληθεί να καταθέσει ανωμοτί.

 

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