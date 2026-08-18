Γιώργος Πατούλης - Νάνσυ Κοιλού: Το ξέγνοιαστο καλοκαίρι με τον γιο τους

Πού βρίσκεται η ευτυχισμένη οικογένεια;

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού περνούν το καλοκαίρι αφιερωμένοι στην οικογένειά τους.
  • Δημιουργούν ευτυχισμένες στιγμές με τον γιο τους, Νικόλα, μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις.
  • Η καλοκαιρινή περίοδος είναι χρόνος ξεκούρασης και κοινών εμπειριών για το ζευγάρι.
  • Παντρεύτηκαν τον Νοέμβριο του 2024 και απέκτησαν τον γιο τους τον Φεβρουάριο του 2025.
  • Η οικογένεια είναι το κέντρο της καθημερινότητάς τους, με έμφαση στο παιχνίδι και την ξεκούραση.

Ο Γιώργος Πατούλης κι η Νάνσυ Κοιλού περνούν το φετινό καλοκαίρι με βασική προτεραιότητα την οικογένειά τους, αφιερώνοντας χρόνο στον γιο τους κι επιλέγοντας στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και την καθημερινότητα. 

Γιώργος Πατούλης: Πρώτη επέτειος με τη Νάνσυ Κοιλού - Το συγκινητικό μήνυμα

Το ζευγάρι απολαμβάνει τις διακοπές του δίπλα στη θάλασσα, έχοντας στο κέντρο της καθημερινότητάς τους τον μικρούλη τους. Οι εικόνες που δημοσιεύουν κατά διαστήματα στα social media, καταγράφουν ευτυχισμένες οικογενειακές στιγμές.

Ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού βρίσκονται στην όμορφη Πάργα

Οικογενειακές διακοπές για Γιώργο Πατούλη και Νάνσυ Κοιλού

Η καλοκαιρινή περίοδος φαίνεται να λειτουργεί για τον Γιώργο Πατούλη και τη Νάνσυ Κοιλού ως χρόνος ξεκούρασης και κοινών εμπειριών με τον Νικόλα τους

Πατούλης - Κοίλου: H πρώτη τους φωτογραφία με τον νεογέννητο γιο τους

Μέσα από τις φωτογραφίες που ανεβάζουν, αποτυπώνεται μια καθημερινότητα που περιστρέφεται γύρω από τον γιο τους, με το ζευγάρι να δείχνει ότι ζει με έντονο ενδιαφέρον αυτή τη νέα φάση της ζωής του.

Ο Γιώργος Πατούλης στη θάλασσα με τον μικρό Νικόλα

Το οικογενειακό τους κεφάλαιο μετά τον γάμο και τη γέννηση του γιου τους

Ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού παντρεύτηκαν τον Νοέμβριο του 2024 σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Γιώργος Πατούλης- Νάνσυ Κοίλου: Βάφτισαν τον γιο τους!

Λίγους μήνες αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2025, απέκτησαν τον γιο τους. Η άφιξή του αποτέλεσε το νέο κεφάλαιο στη ζωή τους κι έκτοτε η οικογένεια αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς της καθημερινότητάς τους.

Ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού στη βάφτιση του γιου τους

Ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού στη βάφτιση του γιου τους /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Το φετινό καλοκαίρι, οι δυο τους επιλέγουν να το περάσουν με έμφαση στην ξεκούραση, το παιχνίδι και τον χρόνο με το παιδί τους, με τον μικρό να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον στις κοινές τους στιγμές.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ
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ΝΑΝΣΥ ΚΟΙΛΟΥ
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