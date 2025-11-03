Γιώργος Πατούλης: Πρώτη επέτειος με τη Νάνσυ Κοιλού - Το συγκινητικό μήνυμα

Η κοινή φωτογραφία του ζευγαριού και το «ευχαριστώ»

Δείτε πρόσφατες δηλώσεις του Γιώργου Πατούλη στην κάμερα του Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για τον Γιώργο Πατούλη και τη Νάνσυ Κοιλού, καθώς συμπληρώνουν έναν χρόνο παντρεμένοι.

Το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου πριν από ακριβώς έναν χρόνο, ενώ λίγο αργότερα ήρθε στον κόσμο ο γιος τους, ολοκληρώνοντας την οικογενειακή τους ευτυχία. 

Γιώργος Πατούλης: Αυτός είναι ο λόγος που οι γιοι του δεν έχουν γνωριστεί!

Με αφορμή την επέτειο τους, ο Γιώργος Πατούλης πραγματοποίησε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας δημόσια την ευγνωμοσύνη και την αγάπη του προς τη σύζυγό του

Πατούλης: Το πρώτο εμβόλιο του 2 μηνών γιου του- Η φωτογραφία στο instagram

«Πριν από έναν χρόνο, οι ζωές μας έγιναν ένα. Ευλογημένοι σαν ζευγάρι και σαν μελλοντικοί γονείς. Ευγνώμονες για όσα έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα και γεμάτοι προσμονή για όσα θα έρθουν. Σε ευχαριστώ για την αγάπη, τη δύναμη και τη ζεστασιά που γεμίζεις τη ζωή μας κάθε μέρα. Χρόνια μας πολλά».

Ο ίδιος συνόδευσε το post του με μια κοινή φωτογραφία αγκαλιά με τη Νάνσυ Κοιλού

 

Η ανάρτηση του Γιώργου Πατούλη

Οι δυο τους παντρεύτηκαν στις 3 Νοεμβρίου του 2024 σε κτήμα στο Κορωπί, με το μυστήριο να τελείται σε πολύ στενό κύκλο. Τον Φεβρουάριο του 2015 υποδέχτηκαν στον κόσμο το πρώτο καρπό του έρωτά τους.

 

Back to Top