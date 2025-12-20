Έξαρση ιώσεων τα Χριστούγεννα – Προειδοποίηση ΕΟΔΥ

Αυξημένη μεταδοτικότητα από υποπαραλλαγή της γρίπης Α

Ελλαδα
Έξαρση ιώσεων τα Χριστούγεννα – Προειδοποίηση ΕΟΔΥ
Ανησυχία προκαλεί στους ειδικούς η αυξημένη κυκλοφορία ιώσεων ενόψει των Χριστουγέννων, καθώς έχει κάνει την εμφάνισή της μια ιδιαίτερα μεταδοτική υποπαραλλαγή της γρίπης Α.

Όπως επισημαίνει η καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, είναι πιθανό τις ημέρες των γιορτών να καταγραφεί έξαρση κρουσμάτων, λόγω της έντονης κοινωνικής δραστηριότητας και του συγχρωτισμού σε κλειστούς χώρους.

Σύμφωνα με την ίδια, πρόκειται για γνωστό στέλεχος της γρίπης Α, το οποίο εμφανίζει αυξημένη μεταδοτικότητα, με αποτέλεσμα να νοσεί ταυτόχρονα μεγαλύτερος αριθμός ατόμων. Παρότι στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων δεν παρατηρείται σοβαρή νόσηση, αυξημένος παραμένει ο κίνδυνος για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Η εικόνα της έξαρσης καταγράφεται ήδη σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, όπως η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία, όπου παρατηρείται πίεση στα συστήματα υγείας, κυρίως λόγω νοσηλειών ηλικιωμένων και ανοσοκατεσταλμένων ατόμων. Οι συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες είναι πιο ευάλωτες σε επιπλοκές της γρίπης και απαιτούν ιδιαίτερη προστασία.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Όπως τονίζει η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, άτομα άνω των 65 ετών, ανοσοκατεσταλμένοι, ασθενείς με υποκείμενα ή χρόνια νοσήματα, καθώς και όσοι διαμένουν σε δομές μακροχρόνιας φροντίδας, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης. Για τον λόγο αυτό, τα μέτρα πρόληψης θεωρούνται κρίσιμα κατά την εορταστική περίοδο.

Οι συστάσεις του ΕΟΔΥ για τις γιορτές

Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται ήδη σε περίοδο εποχικής δραστηριότητας της γρίπης, μάλιστα νωρίτερα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Ο υποκλάδος Κ του ιού της γρίπης Α(H3N2) κυκλοφορεί παγκοσμίως και έχει ανιχνευθεί και στη χώρα μας.

Σύμφωνα με εκτίμηση κινδύνου του ECDC, ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό χαρακτηρίζεται μέτριος, ωστόσο για τις ομάδες υψηλού κινδύνου θεωρείται αυξημένος.

Ενόψει των εορτών, ο ΕΟΔΥ συστήνει:

Άμεσο εμβολιασμό κατά της γρίπης, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες, καθώς παραμένει το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης σοβαρής νόσησης.

Έγκαιρη έναρξη αντιϊκής αγωγής σε άτομα υψηλού κινδύνου με συμπτώματα γρίπης, ακόμη και χωρίς επιβεβαιωμένο τεστ.

Τήρηση μέτρων ατομικής προστασίας, όπως συχνό πλύσιμο χεριών, καλό αερισμό χώρων, αναπνευστική υγιεινή και χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό για όσους ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου.

Παραμονή στο σπίτι σε περίπτωση συμπτωμάτων, ώστε να περιοριστεί η διασπορά του ιού.

Ο ΕΟΔΥ παρακολουθεί στενά τα επιδημιολογικά δεδομένα και ενημερώνει σε εβδομαδιαία βάση για την εξέλιξη των αναπνευστικών λοιμώξεων.

