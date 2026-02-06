Γιάννης Νιάρρος: Η ηλικία, η υποκριτική & ο γάμος με τη Χαρά Μάτα Γιαννάτου

Το βιογραφικό του ηθοποιού

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com & NDP
Γιάννης Νιάρρος: «Σκεφτόμουν ότι θα ήταν συγκλονιστικό το να γίνω ηθοποιός και τα κατάφερα» / Βίντεο: ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Είναι νέος, ταλαντούχος και αυτή την περίοδο τον απολαμβάνουμε στην τηλεοπτική σειρά εποχής «Οι Αθώοι», μέσα από τη συχνότητα του Mega. Ο λόγος για τον ηθοποιό, μουσικό και σκηνοθέτη, Γιάννη Νιάρρο.

Γιάννης Νιάρρος: Όσα αποκάλυψε για τον γάμο του με τη Χαρά Μάτα Γιαννάτου

Γνωρίζοντας τον Γιάννη Νιάρρο - Το βιογραφικό του ηθοποιού

  • Με καταγωγή από τη Μυτιλήνη, ο Γιάννης Νιάρρος γεννήθηκε στις 22 Νοεμβρίου του 1991, είναι 35 χρόνων, Τοξότης στο ζώδιο ενώ ο προσωπικός του λογαριασμός στο Instagram είναι @yiannis_niarros 
  • Είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, ενώ ασχολείται με τη μουσική και τη σκηνοθεσία
  • Κάποιες από τις παραστάσεις που έχει πρωταγωνιστήσει στο θέατρο, είναι οι: «Ποιος σκότωσε τον σκύλο τα μεσάνυχτα», «Ορέστεια», «Amadeus», «Οι Παίχτες», «Το Μεγάλο Κρεβάτι», «Στέλλα κοιμήσου», «Επιθεώρηση 1821», «Οι Δαιμονισμένοι», «Έγκλημα και Τιμωρία», «Life Before Grammy’s» κ.ά.
  • Στις διακρίσεις του ηθοποιού είναι το βραβείο «Δημήτρης Χόρν» που του απονεμήθηκε το 2018 για την ερμηνεία του στην παράσταση «Στέλλα Κοιμήσου», ενώ το 2019 τιμήθηκε με βραβείο του Αθηνοράματος Α΄ ανδρικής ερμηνείας, για την ερμηνεία του στην παράσταση «Ποιος σκότωσε τον σκύλο τα μεσάνυχτα»

 

  • Στον κινηματογράφο, έχει συμμετάσχει σε διάφορες ταινίες, όπως οι: «Νοτιάς» (2016), «Απόστρατος» (2019), «Sisters Apart» (2020), «Βrando With a Glass Eye» (2022) κ.α΄.
  • Όσον αφορά στην ενασχόλησή του με τη σκηνοθεσία, ήταν τo 2019, όταν μαζί με τον Βασίλη Μαγουλιώτη, έγραψε και σκηνοθέτησε τη μουσικοθεατρική παράσταση «Life Before Grammy’s».
  • Φέτος, πρωταγωνιστεί στην τηλεοπτική σειρά εποχής «Οι Αθώοι»
  • Όσον αφορά στην προσωπική του ζωή, έπειτα από 12 χρόνια σχέσης, ανέβηκε πρόσφατα τα σκαλιά της εκκλησίας με την αγαπημένη του, επίσης ηθοποιό, Χαρά Μάτα Γιαννάτου.

Χαρά Μάτα Γιαννάτου: Η ηλικία, ο γάμος με ηθοποιό, ο μουσικός μπαμπάς της

Γιάννης Νιάρρος: Ο έρωτας και ο γάμος με τη Χαρά Μάτα Γιαννάτου

Ο Γιάννης Νιάρρος κι η Χαρά Μάτα Γιαννάτου είναι ένα από τα πιο ταλαντούχα ζευγάρια της νεότερης γενιάς ηθοποιών.

H Χαρά Μάτα Γιαννάτου και ο Γιάννης Νιάρρος / Φωτογραφία: NDP

H Χαρά Μάτα Γιαννάτου και ο Γιάννης Νιάρρος / Φωτογραφία: NDP

Μάλιστα, έπειτα από σχέση 12 χρόνων, αποφάσισαν να δεθούν με τα ιερά δεσμά του γάμου, με το γωνστό ηθοποιό να αναφέρεται σε αυτό το γεγονός της ζωής του, σε πρόσφατη συνέντευξή του: «Ο γάμος έγινε πάρα πολύ συνειδητά, έτσι; Έγινε μετά από 12 χρόνια που είμαστε σε σχέση και είπαμε να το κάνουμε έτσι σαν πάρτι τώρα για να γελάσουμε. Ήρθε η γιαγιά, πήγαμε στο χωριό και τα λοιπά. Πρώτη φορά είδα τη γιαγιά μου να δακρύζει, έτσι; Σοβαρή κατάσταση».

Τέλος, ο ηθοποιός εξήγησε ότι δεν αποφεύγει να συνεργάζεται με τη σύζυγό του, αλλά θεωρεί ωραίο να μην είναι ένα ζευγάρι συνεχώς μαζί: «Δεν αποφεύγουμε να δουλέψουμε μαζί. Δουλεύουμε, το έχουμε κάνει στη ζωή μας… Αλλά δεν τυχαίνει πολύ συχνά κι εντάξει είναι και ωραίο να μην είσαι όλη μέρα με τον άλλον τώρα που είστε μαζί, τώρα να είστε μαζί και στη δουλειά, εντάξει. Να σου λείψει λίγο ρε παιδί μου, να πεις να γυρίσω σπίτι».

Υπενθυμίζουμε, ότι η Χαρά Μάτα Γιαννάτου πρωταγωνιστεί φέτος στη νέα σειρά του Alpha «Διάφανη Αγάπη», ενώ οι προηγούμενες τηλεοπτικές δουλειές της ήταν το «Κόκκινο Ποτάμι» και η «Σκοτεινή θάλασσα». 

 

 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΑΡΡΟΣ
 |
ΟΙ ΑΘΩΟΙ
 |
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
 |
ΧΑΡΑ ΜΑΤΑ ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ
