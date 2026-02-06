Golf GTI EDITION 50: Η νέα έκδοση βάζει...«φωτιά» στην άσφαλτο

Το Golf GTI συμπληρώνει 50 χρόνια ιστορίας και η Volkswagen τιμά το εμβληματικό της μοντέλο με το νέο Golf GTI EDITION 50, την ισχυρότερη και πιο δυναμική έκδοση GTI μαζικής παραγωγής μέχρι σήμερα. Πρόκειται για ένα επετειακό μοντέλο που συμπυκνώνει τη φιλοσοφία του GTI, συνδέοντας την κληρονομιά με τη σύγχρονη τεχνολογία επιδόσεων.

Σχεδιαστικά, το Golf GTI EDITION 50 ξεχωρίζει με στοιχεία αποκλειστικά για την επετειακή έκδοση, όπως ειδικά σήματα GTI 50, ζάντες 19 ιντσών, φωτιστικά σώματα IQ.LIGHT LED matrix και διακριτικές μαύρες λεπτομέρειες στο αμάξωμα. Στο εσωτερικό, τα σπορ καθίσματα με ειδικό σχέδιο Clark GTI 50, οι κόκκινες λεπτομέρειες και οι επιμέρους επετειακές αναφορές υπογραμμίζουν τον ξεχωριστό χαρακτήρα του μοντέλου.

Με απόδοση 239 kW (325 PS) και μέγιστη ροπή 420 Nm, το Golf GTI EDITION 50 αποτελεί το κορυφαίο GTI παραγωγής στην ιστορία του μοντέλου. Η ισχύς μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς μέσω επτατάχυτου αυτόματου κιβωτίου DSG και ηλεκτρονικά ελεγχόμενου μπλοκέ διαφορικού, εξασφαλίζοντας άμεση απόκριση και υψηλό επίπεδο ελέγχου.

Η επιτάχυνση από στάση στα 100 km/h ολοκληρώνεται σε 5,3 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα διαμορφώνεται ηλεκτρονικά στα 270 km/h, καθιστώντας το ένα από τα ταχύτερα μοντέλα παραγωγής της Volkswagen.

Στον τομέα της δυναμικής συμπεριφοράς, το επετειακό GTI εξοπλίζεται στάνταρ με προσαρμοζόμενο σπορ πλαίσιο DCC, προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης και vehicle dynamics manager, το οποίο συντονίζει όλα τα συστήματα ελέγχου της δυναμικής του οχήματος. Το αποτέλεσμα είναι μια ιδιαίτερα ουδέτερη, ακριβής και προβλέψιμη συμπεριφορά, τόσο σε γρήγορη οδήγηση όσο και στην καθημερινή χρήση.

Προαιρετικά, το GTI Performance Package EDITION 50 απευθύνεται σε οδηγούς με σαφή προσανατολισμό στην πίστα. Το πακέτο περιλαμβάνει σφυρήλατες ζάντες 19 ιντσών Warmenau, ημι-σλικ ελαστικά, ελαφρύ σύστημα εξάτμισης Volkswagen R με απολήξεις τιτανίου και περαιτέρω αναβαθμίσεις πλαισίου. Οι παρεμβάσεις αυτές μειώνουν το συνολικό βάρος κατά περίπου 25 κιλά και ενισχύουν ακόμη περισσότερο την ακρίβεια και την αίσθηση στην οδήγηση.