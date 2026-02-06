Γιώργος Μπόγρης: Το ύψος, το Instagram και η καλλονή σύντροφός του

Είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς Έλληνες μπασκετμπολίστες, με πολλές διακρίσεις στο ενεργητικό του. Ο λόγος για τον πρώην διεθνή σέντερ, Γιώργο Μπόγρη.

Γνωρίζοντας τον Γιώργο Μπόγρη - Το βιογραφικό του

Γεννήθηκε στις Θεσπιές στις 19 Φεβρουαρίου του 1989, είναι Ιχθύς, έχει ύψος 2,10 μ., είναι 36 χρόνων και ο προσωπικός του λογαριασμός στο Instagram είναι @bogrinho

Ξεκίνησε την αγωνιστική του καριέρα από πολύ νεαρή ηλικία και σύντομα έπαιζε με τη φανέλα πολλών γνωστών ομάδων

Έχει αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Προμηθέα Πάτρας, Περιστέρι, καθώς και στο εξωτερικό

Έχει αρκετές διακρίσεις σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο σε εγχώρια πρωταθλήματα, Ελληνικό All-Star Game, Τσάμπιονς Λιγκ, Ευρωλίγκα και Ευρωμπάσκετ

Για τη σεζόν 2025-2026, ο Γιώργος Μπόγρης συμφώνησε να αγωνιστεί στην ομάδα του Χολαργού, συμμετέχοντας στο πρωτάθλημα της National League 1, όμως αρχές Δεκεμβρίου του 2025 έλυσαν τη συνεργασία τους λόγω αλλαγής στην τεχνική ηγεσία της ομάδας

Επίσης, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ο πρώην διεθνής σέντερ του μπάσκετ έχει μπει και στον χώρο της εστίασης, διατηρώντας ένα all day cafe bar restaurant στα νότια προάστια.

Γιώργος Μπόγρης: Ο έρωτας και η μελαχρινή καλλονή σύντροφός του

Όσον αφορά την Έλλη Κοκκίνου, με την οποία διατηρούσε σχέση στο παρελθόν για 7 χρόνια περίπου, είχε σχολιάσε σε συνέντευξή του στο παρελθόν ότι: «Ήταν μία περίοδος που περνούσα φανταστικά στη ζωή μου. Υπήρχαν και πάρα πολλά media. Άκουγα πολλά σχόλια για το εάν η προσωπική μου ζωή επηρέαζε τις επιδόσεις μου στο μπάσκετ. Έφυγα στο εξωτερικό και ξαφνικά έγινα ο πιο αγαπητός. Ήμουν εδώ και λέγανε ότι είμαι ασόβαρος και όταν πήγα στην Ισπανία λέγανε αυτός είναι η χαρά του Θεού».

Ενώ όσον αφορά στο γάμο σε νεαρή ηλικία, είχε δηλώσει ότι: «Ο γάμος είναι ένας συμβιβασμός για να μην βγει κανείς από τη βολή του, είναι λίγο λυπηρό κι εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω ποτέ αυτό».

Εάν και η σχέση του με τη γνωστη τραγουδίστρια Έλλη Κοκκίνου είχε αφήσει εποχή, ο «Μπογρίνιο» έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική του ζωή και έχει μία υπέροχη σχέση εδώ και τρία χρόνια με την εντυπωσιακή Κατερίνα Νίκα.

Ο Γιώργος Μπόγρης είναι ερωτευμένος και όπως φαίνεται και στις δημοσιεύσεις του αγαπημένου ζευγαριού, μένουν μαζί στο ίδιο σπίτι.

Δείτε φωτογραφίες του Γιώργου Μπόγρη και της συντρόφου του:

Φωτογραφίες: Instagram.com