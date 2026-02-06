Κλειτοριδεκτομή: Ο βάρβαρος σεξουαλικός «ευνουχισμός» της γυναίκας

Σαν σήμερα και κάθε χρόνο γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κλειτοριδεκτομής, που σκοπό έχει να ευαισθητοποιήσει το διεθνές κοινό και ιδιαίτερα τους Αφρικανούς για τη βάρβαρη αυτή πρακτική, που προσβάλλει τα ανθρώπινα δικαιώματα και εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία της γυναίκας.

Η κλειτοριδεκτομή είναι ο ακρωτηριασμός των εξωτερικών γεννητικών οργάνων της γυναίκας. Είναι μορφή «σεξουαλικού ευνουχισμού» για να υποδηλώσει την απόλυτη υποταγή στον μελλοντικό της σύζυγο.

Πρόκειται για έθιμο που απαντάται κυρίως στις μουσουλμανικές χώρες της Αφρικής, χωρίς να υπάρχει καμία αναφορά στο Κοράνι. Αναφορές για την κλειτοριδεκτομή υπάρχουν στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι τον 5ο αιώνα π.Χ. οι Φοίνικες, οι Χετταίοι και οι Αιθίοπες πραγματοποιούσαν κλειτοριδεκτομή στα κορίτσια τους, ενώ ο Στράβων στους ελληνιστικούς χρόνους την αποκαλεί «γυναικεία περιτομή».

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, υπολογίζεται ότι 200 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια, σήμερα, έχουν υποστεί αυτή την επιβλαβή πρακτική. Και κάθε χρόνο, περίπου 4 εκατομμύρια κορίτσια βρίσκονται σε κίνδυνο

Η βάρβαρη πρακτική της κλειτοριδεκτομής έγινε παγκοσμίως γνωστή όταν το μοντέλο Waris Dirie, με καταγωγή από τη Σομαλία, μίλησε ανοιχτά για το «έθιμο» αυτό, στο οποίο είχε υποβληθεί και η ίδια, όντας μόλις 6 ετών. Η ιστορία της γράφτηκε σε βιβλίο και γυρίστηκε μετέπειτα και ταινία.

Η Waris Dirie / Φωτογραφία: Ap images

«Την εγχείρηση την έκανε μια γριά τσιγγάνα, που στην κοινότητά μας την θεωρούμε σημαντικό πρόσωπο, αλλά εγώ την θεωρούσα φόνισσα. Πριν ακόμη χαράξει με ξύπνησαν για την εγχείρηση. Πήγαμε σε μια απομακρυσμένη περιοχή, ανάμεσα σε θάμνους. Η μητέρα κάθισε σε ένα βράχο και μου έδωσε να δαγκώσω μια ρίζα δέντρου. Η τσιγγάνα έχωσε τα δάχτυλά της σ’ εάν ταγάρι που φορούσε κι έβγαλε μια σπασμένη λεπίδα ξυραφιού. Έφτυσε πάνω της και την σκούπισε στη ποδιά της . Αφού την καθάρισε, μου έδεσε τα μάτια με ένα μαντήλι για να μη βλέπω. Το επόμενο πράγμα που ένοιωσα ήταν να κόβουν τη σάρκα μου …άκουσα τον πνιχτό ήχο της λεπίδας που πριόνιζε πέρα-δώθε το δέρμα μου. Τα πόδια μου άρχισαν να τρέμουν και να τραντάζομαι ανεξέλεγκτα. Προσευχήθηκα να τελειώσει γρήγορα . Κι έτσι έγινε, γιατί λιποθύμησα. Όταν ξύπνησα, το μόνο άνοιγμα που είχε μείνει ήταν μια μικροσκοπική τρύπα με διάμετρο ενός σπιρτόξυλου».

Σε πολλές κοινότητες όπου επικρατεί ο ακρωτηριασμός γυναικείων γεννητικών οργάνων, υπάρχει παραδοσιακή "circumciser" που αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει τη διαδικασία.

Ήδη, σχεδόν όλες οι χώρες της Αφρικής έχουν ποινικοποιήσει την κλειτοριδεκτομή...