Κορωπί: Αστυνομικός διέσωσε ηλικιωμένο ζευγάρι με «σχοινί» από σεντόνια

Δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στο γηροκομείο εξαιτίας ορμητικών νερών

Κορωπί: Αστυνομικός διέσωσε ηλικιωμένο ζευγάρι απο ορμητικά νερά με «σχοινί» από σεντόνια
Στιγμές αγωνίας έζησε ένα  ηλικιωμένο ζευγάρι στο Κορωπί που είχε εγκλωβιστεί από την καταρρακτώδη βροχή που έπεφτε και αδυνατούσε να επιστρέψει στον οίκο ευγηρίας όπου διέμενε. Το περιστατικό συνέβη στις 21 Ιανουαρίου, και είδε το φως της δημοσιότητας χθες Πέμπτη (05.02.2026), με ένα βίντεο να αποτυπώνει τη διάσωση των δύο ηλικιωμένων που κινδύνευσαν να πνιγούν.

Με αυτοσχέδιο «σχοινί» απο σεντόνια και με τη συνδρομή αστυνομικών της Άμεσης Δράσης, διασώθηκε το ηλικιωμένο ζευγάρι στο Κορωπί, το οποίο είχε εγκλωβιστεί λόγω της σφοδρής  κακοκαιρίας της 21ης Ιανουαρίου.

Κορωπί: Αστυνομικός διέσωσε ηλικιωμένο ζευγάρι με «σχοινί» από σεντόνια

Υπό τις οδηγίες αστυνομικού, ο άνδρας και η γυναίκα έδεσαν μεταξύ τους δύο σεντόνια και σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα.

Ταυτόχρονα, ο ίδιος πέρασε από τον δρόμο που είχε μετατραπεί σε ορμητικό χείμαρρο για να φτάσει το ζευγάρι.

Πρώτα μεταφέρθηκε με ασφάλεια η γυναίκα και στη συνέχεια ο σύζυγός της.

Κορωπί: Αστυνομικός διέσωσε ηλικιωμένο ζευγάρι με «σχοινί» από σεντόνια

Ο ηλικιωμένος άνδρας περιέγραψε πως έπεσε κατά την προσπάθειά του, όμως, ο αστυνομικός τον κράτησε, λέγοντάς του «δεν σε αφήνω».

Το ζευγάρι μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στον οίκο ευγηρίας όπου διέμεναν.

 

