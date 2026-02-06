Καιρός: Σε ποιες περιοχές θα επιμείνουν οι βροχές σήμερα

Πού χρειάζεται προσοχή τις επόμενες ημέρες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.02.26 , 10:42 Γιάννης Νιάρρος: Η ηλικία, η υποκριτική & ο γάμος με τη Χαρά Μάτα Γιαννάτου
06.02.26 , 10:19 Σία Κοσιώνη: Οι φωτογραφίες μέσα από το σπίτι της - Το μήνυμα του γιου της
06.02.26 , 10:16 Eξαφάνιση Λόρας: «Στο check in έδειξε χαρτί με την υπογραφή της μαμάς της»
06.02.26 , 10:15 Προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις: Τα λάθη που «φουσκώνουν» τον φόρο
06.02.26 , 09:55 Τσιμτσιλή: Στιλάτη στο Κουρσεβέλ - Με γούνινο καπέλο και γαλότσες Chanel
06.02.26 , 09:54 Στο πειθαρχικό όργανο της Super League θα δώσει εξηγήσεις ο Ηλιόπουλος
06.02.26 , 09:53 ΕΟΦ: Ανακαλεί παρτίδες βρεφικού γάλακτος της Nestlé
06.02.26 , 09:44 Marseaux: Οι γονείς, η σχέση με την αδελφή της και η Eurovision
06.02.26 , 09:32 Γιώργος Μπόγρης: Το ύψος, το Instagram και η καλλονή σύντροφός του
06.02.26 , 09:25 Κατασκοπεία υπέρ Κίνας: Το λάθος που πρόδωσε τον σμήναρχο-κατάσκοπο
06.02.26 , 09:05 KGM Torres HEV: Αποκαλύπτουμε όλα τα μυστικά του - Τιμή στην Ελλάδα
06.02.26 , 09:03 Κλειτοριδεκτομή: Ο βάρβαρος σεξουαλικός «ευνουχισμός» της γυναίκας
06.02.26 , 08:54 Αντιγόνη Κουλουκάκου: Τι είπε για τον πρώην σύζυγό της
06.02.26 , 08:42 Άννα Βίσση: Ονειρέμενη απόδραση στο Baden - Baden για την «Απόλυτη»
06.02.26 , 08:42 4+1 πέτρινα χωριά στην Ελλάδα - Οι απόλυτοι προορισμοί
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
Σία Κοσιώνη: Οι φωτογραφίες μέσα από το σπίτι της - Το μήνυμα του γιου της
Πέθανε ο Λάκης Ραπτάκης - Υπήρξε πρώην σύντροφος της Βάνας Μπάρμπα
Πατέρας Σάκη Ρουβά: Επέστρεψε στο θέατρο μετά από 10 χρόνια
Ματούλα Ζαμάνη: «Πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι ερωτευμένη»
Akylas: Η ηλικία, το Instagram, το πραγματικό όνομα και η Eurovision
Τσολάκη: Η νέα πρόταση και το «αγκάθι» του συμβολαίου με τον ΑΝΤ1
Αντιγόνη Κουλουκάκου: Τι είπε για τον πρώην σύζυγό της
Καινούργιου: «Κάθε μέρα φουσκώνω πιο πολύ – Δεν χωράω να μπω από την πόρτα»
Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία Eurokinissi
Κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές αναμένονται έντονα φαινόμενα - Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά (Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star 5/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με νέες βροχές, ισχυρούς ανέμους και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο θα κυλήσει η σημερινή ημέρα.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Ο καιρός σήμερα

Στην αρχή της ημέρας τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, αλλά γρήγορα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Δυτική Ελλάδα. Βαθμιαία οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες, φαινόμενα που μέχρι το μεσημέρι θα επεκταθούν ανατολικότερα και θα επηρεάσουν κυρίως την Πελοπόννησο και τη βόρεια χώρα, ενώ από το απόγευμα ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν εκ νέου του νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Αυξημένη πιθανότητα χαλαζοπτώσεων εντοπίζεται στην Κέρκυρα, στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε αρκετά μεγάλο υψόμετρο. Αυξημένες θα είναι κατά περιόδους οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 10 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -2 έως 12-14, στην Ήπειρο από 4 έως 15 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 3 έως 14-16, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 15-17 βαθμούς, στα Επτάνησα από 9 έως 15-17, στα νησιά του Αιγαίου από 10 έως 16-18 βαθμούς, στην Κρήτη από 12 έως 21-23 βαθμούς Κελσίου.

Κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές αναμένονται έντονα φαινόμενα

Στο Αιγαίοι οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και κατά περιόδους ισχυροί 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικούς με ίδιες εντάσεις.

Στην Αττική και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν, δίνοντας λίγες ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολικοί και θα πνέουν με εντάσεις 3-4 μποφόρ και κατά περιόδους τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν, δίνοντας βροχές κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς.

Προειδοποίηση για συνεχόμενα βροχοχαμηλά τις επόμενες ημέρες 

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για «back-to-back βροχοχαμηλά», σημειώνοντας ότι τις επόμενες ημέρες αναμένονται αρκετές βροχές, αυξημένη υγρασία, νοτιάδες και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, καθώς και επεισόδια μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Όπως τονίζει, οι βροχές δεν θα είναι πάντα «αθώες», ιδιαίτερα στη δυτική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο, λόγω υπερκορεσμού των εδαφών.

Αναλυτικά ο καιρός το Σάββατο 07-02-2026, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Το βράδυ στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη νύχτα στη δυτική Πελοπόννησο οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, στο νότιο Αιγαίο και από το βράδυ στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φθάσει στα βόρεια τους 15 με 18 βαθμούς, τα δυτικά τους 16 με 19 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 20 και τοπικά στα νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή 08-02-2026

Στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές στα βόρεια και το πρωί στα κεντρικά. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6, τοπικά στα δυτικά και νότια πελάγη έως 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΒΡΟΧΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top