Καιρός: Σε ποιες περιοχές θα επιμείνουν οι βροχές σήμερα

Με νέες βροχές, ισχυρούς ανέμους και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο θα κυλήσει η σημερινή ημέρα.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Ο καιρός σήμερα

Στην αρχή της ημέρας τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, αλλά γρήγορα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Δυτική Ελλάδα. Βαθμιαία οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες, φαινόμενα που μέχρι το μεσημέρι θα επεκταθούν ανατολικότερα και θα επηρεάσουν κυρίως την Πελοπόννησο και τη βόρεια χώρα, ενώ από το απόγευμα ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν εκ νέου του νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Αυξημένη πιθανότητα χαλαζοπτώσεων εντοπίζεται στην Κέρκυρα, στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε αρκετά μεγάλο υψόμετρο. Αυξημένες θα είναι κατά περιόδους οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 10 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -2 έως 12-14, στην Ήπειρο από 4 έως 15 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 3 έως 14-16, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 15-17 βαθμούς, στα Επτάνησα από 9 έως 15-17, στα νησιά του Αιγαίου από 10 έως 16-18 βαθμούς, στην Κρήτη από 12 έως 21-23 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίοι οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και κατά περιόδους ισχυροί 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικούς με ίδιες εντάσεις.

Στην Αττική και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν, δίνοντας λίγες ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολικοί και θα πνέουν με εντάσεις 3-4 μποφόρ και κατά περιόδους τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν, δίνοντας βροχές κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς.

Προειδοποίηση για συνεχόμενα βροχοχαμηλά τις επόμενες ημέρες

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για «back-to-back βροχοχαμηλά», σημειώνοντας ότι τις επόμενες ημέρες αναμένονται αρκετές βροχές, αυξημένη υγρασία, νοτιάδες και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, καθώς και επεισόδια μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Όπως τονίζει, οι βροχές δεν θα είναι πάντα «αθώες», ιδιαίτερα στη δυτική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο, λόγω υπερκορεσμού των εδαφών.

Αναλυτικά ο καιρός το Σάββατο 07-02-2026, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Το βράδυ στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη νύχτα στη δυτική Πελοπόννησο οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, στο νότιο Αιγαίο και από το βράδυ στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φθάσει στα βόρεια τους 15 με 18 βαθμούς, τα δυτικά τους 16 με 19 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 20 και τοπικά στα νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή 08-02-2026

Στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές στα βόρεια και το πρωί στα κεντρικά. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6, τοπικά στα δυτικά και νότια πελάγη έως 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.