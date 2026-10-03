Βράχος έπεσε σε ΙΧ στην Ιεράπετρα: Σώθηκε από θαύμα ο οδηγός

Αποκολλήθηκε από το βουνό και κύλησε στην πλαγιά

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STAR.GR
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Πρώτη Δημοσίευση: 03.10.26, 20:39
Βράχος έπεσε σε ΙΧ στην Ιεράπετρα (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 46χρονος οδηγός στην Ιεράπετρα σώθηκε από θαύμα όταν βράχος έπεσε στο αυτοκίνητό του.
  • Ο βράχος αποκολλήθηκε πιθανότατα λόγω σφοδρής κακοκαιρίας στην Κρήτη.
  • Ο οδηγός γλίτωσε από το θάνατο καθώς ο βράχος δεν κατέπληξε ολόκληρο το όχημα.
  • Αμέσως μετά το περιστατικό, μηχάνημα της περιφέρειας απομάκρυνε τον βράχο από το δρόμο.
  • Οκτώ εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν στο φαράγγι της Σαμαριάς λόγω της κακοκαιρίας.

Σώθηκε από θαύμα είχε ένας 46χρονος στα Φέρμα Ιεράπετρας, όπου ένας ς τεράστιος βράχος έπεσε στο αυτοκίνητο του και παρ’ ολίγο να τον σκοτώσει.

«Πνίγεται» η Κρήτη: Μέχρι πότε θα διαρκέσει η κακοκαιρία

Όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του Star στην Κρήτη Γωγώ Αποστολάκη, η οποία θύμισε τη λαϊκή ρήση «αν έχεις τύχη διάβαινε»,  ο 46χρονος άνδρας έφυγε από την επιχείρηση που διατηρεί η οικογένειά του στα Φερμα για να πάει στο σπίτι του. 

To ρεπορτάζ της Γ. Αποστολάκη για την πτώση βράχου πάνω σε ΙΧ

To ρεπορτάζ της Γ. Αποστολάκη για την πτώση βράχου πάνω σε ΙΧ    

Όμως, ένα χιλιόμετρο παρακάτω ο τεράστιος βράχος που φαίνεται στα πλάνα του Star αποκολλήθηκε από το βουνό, πιθανότατα λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη, κύλησε στην πλαγιά και κατέληξε πάνω στο αυτοκίνητό του.  

Νέος γύρος σφοδρής κακοκαιρίας στην Κρήτη

Για κλάσμα του δευτερολέπτου γλίτωσε ο οδηγός από τον βράχο   

Πριν προλάβει να καταλάβει τι έχει συμβεί, το όχημά  του ακινητοποιήθηκε.

Πτώση βράχου σε ΙΧ στην Κρήτη

Πτώση βράχου σε ΙΧ στην Κρήτη

Πτώση βράχου σε ΙΧ στην Κρήτη 

Για κλάσμα του δευτερολέπτου ο βράχος που ζυγίζει πολλούς τόνους δεν καταπλάκωσε ολόκληρο το αυτοκίνητο διαφορετικά τώρα θα μιλούσαμε για δυστύχημα. Ο τυχερός οδηγός, άνοιξε την πόρτα και βγήκε χωρίς γρατζουνιά αλλά σοκαρισμένος.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου που βγήκε ζωντανός για ένα δευτυερόλεπτο 

Ο οδηγός του αυτοκινήτου που βγήκε ζωντανός για ένα δευτυερόλεπτο

Μηχάνημα της περιφέρειας απομάκρυνε τον βράχο από τον δρόμο για να αποκατασταθεί κυκλοφορία.

Λόγω της κακοκαιρίας στην  Κρήτη εγκλωβίσθηκαν και 8 εργαζόμενοι στο φαράγγι της Σαμαριάς.  
 

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