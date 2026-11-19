Η Suzuki Motor Corporation ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026 (Απρίλιος – Σεπτέμβριος 2026), καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ εσόδων, σημαντική αύξηση κερδοφορίας και εντυπωσιακή ανάπτυξη των παγκόσμιων πωλήσεων. Οι επιδόσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη δυναμική της SUZUKI στις διεθνείς αγορές, την αποτελεσματικότητα της επιχειρηματικής της στρατηγικής και τη διαρκή ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

Ισχυρή παρουσία της SUZUKI στην ελληνική αγορά – 3η θέση στις συνολικές ταξινομήσεις

Ιδιαίτερα δυναμική είναι η πορεία της SUZUKI και στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Τον Οκτώβριο του 2026, η μάρκα κατέγραψε 845 ταξινομήσεις, σημειώνοντας αύξηση 15,4% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, καταλαμβάνοντας την 3η θέση στη συνολική αγορά, με μερίδιο 6,02%. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η επίδοσή της στη λιανική, όπου κατέκτησε τη 2η θέση, με 622 ταξινομήσεις και μερίδιο 9,5%.

Σε επίπεδο δεκάμηνου (Ιανουάριος – Οκτώβριος 2026), η SUZUKI έφτασε τις 8.756 ταξινομήσεις (+8,1%), καταγράφοντας ρυθμό ανάπτυξης υψηλότερο από εκείνον της συνολικής αγοράς (+5,0%) και διατηρώντας την 3η θέση με μερίδιο 6,78%. Παράλληλα, κατέλαβε τη 2η θέση τόσο στη λιανική όσο και στα υβριδικά αυτοκίνητα, με μερίδια 9,27% και 11,62% αντίστοιχα. Πρωταγωνιστής της εμπορικής επιτυχίας παραμένει το VITARA, με 4.336 ταξινομήσεις (+17,6%) στο δεκάμηνο, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή των SWIFT και S-CROSS. Θετικό είναι και το ξεκίνημα του νέου αμιγώς ηλεκτρικού e VITARA, το οποίο τον Οκτώβριο κατέκτησε τη 2η θέση στην κατηγορία των ηλεκτρικών B-SUV, με μερίδιο 14,49%.

Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν παγκοσμίως στα 3,419 τρισ. γιεν, αυξημένα κατά 19,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου οικονομικού έτους. Πρόκειται για την έκτη συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία η SUZUKI καταγράφει ρεκόρ εσόδων στο αντίστοιχο εξάμηνο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αναπτυξιακή της πορεία. Παράλληλα, τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 291,6 δισ. γιεν, σημειώνοντας αύξηση 5,5%, με το λειτουργικό περιθώριο κέρδους να ανέρχεται στο 8,5%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος των κερδών προ φόρων, τα οποία έφτασαν τα 401,4 δισ. γιεν (+20,8%), ενώ τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής εταιρείας αυξήθηκαν κατά 31,6%, στα 253,7 δισ. γιεν.

Η SUZUKI συνέχισε να ενισχύει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές, με τις παγκόσμιες πωλήσεις αυτοκινήτων να φτάνουν τα 1,824 εκατομμύρια οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 19,9% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Αντίστοιχα, η παγκόσμια παραγωγή αυξήθηκε κατά 16,6%, φτάνοντας τα 1,904 εκατομμύρια οχήματα. Καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη είχε η Ινδία, η μεγαλύτερη αγορά της SUZUKI παγκοσμίως, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν εντυπωσιακά κατά 35,4%, φτάνοντας τα 1,1 εκατομμύρια αυτοκίνητα.

Σημαντική ανάπτυξη σημείωσε και ο τομέας μοτοσυκλετών, με τις παγκόσμιες πωλήσεις να αυξάνονται κατά 5%, φτάνοντας τα 1,167 εκατομμύρια δίκυκλα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιούλιο του 2026 η SUZUKI συμπλήρωσε 100 εκατομμύρια μονάδες σωρευτικής παραγωγής μοτοσυκλετών και ATV, ένα ιστορικό ορόσημο που αναδεικνύει τη μακρόχρονη παρουσία και τεχνογνωσία της εταιρείας.

Επενδύσεις στην παραγωγή και στη νέα εποχή της κινητικότητας