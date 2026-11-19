Συναγερμός σήμανε στη Θεσσαλονίκη καθώς άνδρας έπεσε από τον Λευκό Πύργο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της Πέμπτης (19/11) κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το voria.gr, είχε σφυγμό όταν παρελήφθη από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και διακομίζεται στο ΑΧΕΠΑ.