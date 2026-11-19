Σε αυξημένη ετοιμότητα φαίνεται πως βρίσκονται τα ελληνικά νοικοκυριά, οι οποίοι ετοιμάζουν κιτ επιβίωσης 72 ωρών, ακολουθώντας τα βήματα των Ευρωπαίων. Οι αγορές ειδών πρώτης ανάγκης και εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης καταγράφουν σημαντική άνοδο, με τους πολίτες να προμηθεύονται όσα θεωρούν απαραίτητα για την κάλυψη των βασικών αναγκών τους σε περίπτωση κρίσης.

Εντυπωσιακή αύξηση παρουσιάζουν οι πωλήσεις προϊόντων που μπορούν να φανούν χρήσιμα σε μια έκτακτη συνθήκη, ακόμη και μέσα στον Νοέμβριο. Τα είδη φωτισμού για κάμπινγκ εξαπλασίασαν τις πωλήσεις τους, ενώ μεγάλη ζήτηση καταγράφεται για ραδιόφωνα με μπαταρίες, κονσέρβες, γεννήτριες και έτοιμα κιτ επιβίωσης.

Μεγάλη είναι και η άνοδος στις πωλήσεις στα αντηλιακά, οι πωλήσεις των οποίων αυξήθηκαν περισσότερο από τέσσερις φορές σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Κιτ 72 ωρών: Σε ποια προϊόντα παρατηρείται μεγάλη αύξηση αγορών

Τα στοιχεία της NielsenIQ για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2026 αποτυπώνουν τη μεταβολή στην καταναλωτική συμπεριφορά.

Οι πωλήσεις τροφίμων ενισχύθηκαν κατά 9,4%, καταγράφοντας αύξηση 16,44 εκατ. ευρώ, ενώ τα είδη νοικοκυριού σημείωσαν άνοδο 12,2%.

Σε επιμέρους κατηγορίες αύξηση κατέγραψαν:

τα αντηλιακά 322,6%

τα έτοιμα γεύματα 151,4%

το luncheon meat σε κονσέρβα 127,3%

Περισσότερες αγορές σημειώνονται επίσης σε κονσέρβες ψαριού, σούπες, ζυμαρικά και πλαστικά γάντια, με την τελευταία κατηγορία να εμφανίζει άνοδο 24,2%.

Ακόμη πιο έντονη είναι η κινητικότητα στις ηλεκτρονικές αγορές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Skroutz, από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου οι πωλήσεις φωτιστικών κάμπινγκ αυξήθηκαν κατά 535%. Ο τζίρος στις γεννήτριες ενισχύθηκε κατά 461%, στα ραδιόφωνα κατά 358% και στα έτοιμα κιτ επιβίωσης κατά 356%.

Η αυξημένη ζήτηση συνδέεται με τις οδηγίες που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 3 Νοεμβρίου. Η Κομισιόν συνέστησε στα νοικοκυριά να διατηρούν βασικά εφόδια, ώστε να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους για τουλάχιστον 72 ώρες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται νερό, τρόφιμα, φάρμακα, φακοί, ραδιόφωνα με μπαταρίες, φορτιστές κινητών, μετρητά και αντίγραφα σημαντικών εγγράφων.