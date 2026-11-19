Αφιέρωμα στον Πλούτωνα, ο οποίος εγκαταστάθηκε στον Υδροχόο τέτοια μέρα πριν δύο χρόνια, δηλαδή στις 19 Νοεμβρίου 2024, και θα μείνει στο ίδιο ζώδιο για 20 χρόνια, έως το 2044, έκανε η Άση Μπήλιου στο σημερινό Stars System. «Είχε μπει και πιο πριν, από το 2023 για λίγους μήνες, αλλά η εγκατάσταση έγινε το 2024», συμπλήρωσε η αστρολόγος.

Δείτε αναλυτικά πώς θα επηρεάσει ο Πλούτωνας στον Υδροχόο το κάθε ζώδιο

Μπήλιου: Τι συμβολίζει η θέση του Πλούτωνα στον Υδροχόο

«Η αλήθεια είναι ότι, και χωρίς να γνωρίζετε απαραίτητα αστρολογία, αν πάτε στα προηγούμενα δύο χρόνια, θα δείτε πόσο πολύ μέσα στη ζωή μας έγινε αυτό το μπαμ με την τεχνολογία, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με το διαδίκτυο, σε ό,τι έχει να κάνει με το AI. Αρχίσαμε ξαφνικά να βλέπουμε εικόνες με ρομπότ, αρχίσαμε να βλέπουμε πολλά πράγματα, να μαθαίνουμε πολλά πράγματα, και ταυτόχρονα, με τον Πλούτωνα στον Υδροχόο, αρχίσαμε να φοβόμαστε πολλά από αυτά που θεωρούμε πρόοδο. Η αλήθεια είναι, και σας το είχα ξαναπεί και σε μια άλλη εκπομπή, ότι ο Πλούτωνας όταν μπαίνει σε ένα ζώδιο, πάντα δημιουργεί έναν φόβο», εξήγησε η Άση Μπήλιου.

Ενδεικτικά ανέφερε, ότι όταν ο Πλούτωνας πέρασε στο ζώδιο του Σκορπιού, τη δεκαετία του 1980, «ήταν τότε που είχε “σκάσει” το Αids». «Νομίζω ότι ακριβώς επειδή είμαστε ίσως το πιο προσαρμοστικό από τα όντα, πάντα βρίσκουμε τρόπο να προσαρμοζόμαστε σε ό,τι προκύπτει. Φυσικά υπάρχουν κρίσεις, φυσικά υπάρχουν απώλειες πολλές φορές, αλλά τον τρόπο η ανθρωπότητα να πηγαίνει μπροστά τον βρίσκει»

Μπήλιου: Ο Πλούτωνας στον Υδροχόο έως το 2044 σε παγκόσμιο επίπεδο

Ο Πλούτωνας που πέρασε στον Υδροχόο και θα μείνει μέχρι το 2044, σε παγκόσμιο επίπεδο θα δείξει μια εκτενή περίοδο με μεταρρυθμίσεις και με αλλαγές στην επιστήμη και την τεχνολογία, αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο. «Δεν είναι τυχαίο ότι η προηγούμενη φορά που ήταν ο Πλούτωνας στον Υδροχόο, συνδέθηκε με την Αμερικανική Επανάσταση, γενικότερα υπήρχε ένα επαναστατικό κλίμα», ανέφερε η Άση Μπήλιου.

Εκτός από αυτά όμως, ο Πλούτωνας θα φέρει στην επιφάνεια και τις σκοτεινές πλευρές, τη διαφθορά που μπορεί να υπάρχει στην επιστήμη, αλλά και τις σκοτεινές πλευρές της τεχνολογίας.

Ακόμη, η Άση Μπήλιου εξήγησε ότι ο Πλούτωνας στον Υδροχόο έχει να κάνει και με τον έλεγχο του ατόμου και της κοινωνίας, μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας.

«Θα ήθελα όμως να εστιάσουμε και στις αξίες που έχει το ζώδιο του Υδροχόου, να εστιάσουμε στην ανθρωπιά, την αλληλεγγύη, την ισότητα, στις ποιότητες δηλαδή του ζωδίου του Υδροχόου. Θα πρέπει να πασχίσουμε πάρα πολύ, ώστε να καταφέρουμε όντως να μη χάσουμε τα στοιχεία της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης», επισήμανε.

Μπήλιου: Ο Πλούτωνας στον Υδροχόο έως το 2044 σε προσωπικό επίπεδο

Σε προσωπικό επίπεδο, όταν ο Πλούτωνας αλλάζει ζώδιο, «μας φέρνει αντιμέτωπους με κρίσεις, μας βοηθά να συνειδητοποιήσουμε κάποια πράγματα και να απαλλαγούμε οριστικά, να αντλούμε ψυχική δύναμη ώστε να πάμε παρακάτω», είπε.

Για κάποια ζώδια θα αλλάξει η ζωή τους μέσα στα επόμενα χρόνια με τον Πλούτωνα στον Υδροχόο και κάποιοι θα αποκτήσουν μεγαλύτερη δύναμη και περισσότερη επιρροή, είπε κλείνοντας.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Stars System