Με τον πιο ενθουσιώδη τρόπο ξεκίνησε η γνωριμία του Μάνθου και της Χριστίνας στο νέο επεισόδιο του First Dates, καθώς ο πρώτος έδειξε να γοητεύεται αμέσως μόλις την είδε να μπαίνει στον χώρο.

Η οικοδέσποινα του εστιατορίου, Ζενεβιέβ Μαζαρί, ανέλαβε να σπάσει τον πάγο, σχολιάζοντας από την πρώτη στιγμή πόσο τυχερός ήταν ο Μάνθος, και δε δίστασε να εκθειάσει την εμφάνιση της Χριστίνας. Ο ίδιος ο Μάνθος, μιλώντας στην κάμερα, παραδέχτηκε τον ενθουσιασμό του, τονίζοντας πως πέρα από το όμορφο χαμόγελό της, ξεχώρισε αμέσως το γυμνασμένο και σμιλεμένο της σώμα, το οποίο μαρτυρά τη φροντίδα και τον χρόνο που αφιερώνει στη γυμναστική.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης τους συζήτησης, η Ζενεβιέβ φρόντισε να αναδείξει ένα σημαντικό κοινό τους σημείο. Παρότι η Χριστίνα μένει στην Αθήνα, αγαπά ιδιαίτερα τα χωριά, τα πανηγύρια και τον χορό, με αδυναμία στα νησιώτικα. Η αποκάλυψη αυτή ενθουσίασε τον Μάνθο, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως «δυνατός παίκτης» στα πανηγύρια και έξω καρδιά γλεντζές, επιβεβαιώνοντας τη χημεία τους σε αυτό το κομμάτι.

Ωστόσο, όταν οι δυο τους έμειναν μόνοι στο μπαρ, ο Μάνθος φάνηκε να χάνει προσωρινά την άνεσή του. Όπως εξομολογήθηκε στη Χριστίνα, αν και μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν απόλυτα χαλαρός, η παρουσία της τον έκανε να νιώσει ντροπαλός, ζητώντας της μάλιστα με χιούμορ να πάρει εκείνη την πρωτοβουλία για να ξεκινήσει η κουβέντα.

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στην προσωπική τους ζωή, με τη Χριστίνα να αποκαλύπτει πως είναι μόνη της εδώ και ενάμιση χρόνο, ενώ ο Μάνθος ανέφερε πως η τελευταία του σχέση, διήρκεσε έξι μήνες. Μάλιστα, μοιράστηκε πως πήρε την απόφαση να δηλώσει συμμετοχή στο παιχνίδι ανήμερα της ονομαστικής του εορτής, θέλοντας να ζήσει την πρωτόγνωρη εμπειρία ενός ραντεβού στα τυφλά, μακριά από τη συνηθισμένη εικόνα και την προετοιμασία των social media.

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