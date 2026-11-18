Η Άση Μπήλιου μίλησε σήμερα στο Stars System για τις μέρες έντασης εξαιτίας των δύσκολων όψεων μεταξύ Ήλιου Δία και Ήλιου- Άρη και επισήμανε ποιοι θα πρέπει να προσέξουν περισσότερο «τις υπερβολές, τις γρήγορες αποκρίσεις και τα νεύρα».
Μπήλιου: Τετράγωνα Ήλιου με Δία & Άρη- «Ένταση, υπερβολές & τάση εκδίκησης»
Αυτές εδώ τις δύο μέρες, τη σημερινή και την αυριανή, θα πρέπει να προσέξουν περισσότερο οι γεννημένοι:
- από 13 έως 18 Φεβρουαρίου (Yδροχόοι)
- από 15 έως 19 Μαΐου (Ταύροι)
- από 17 έως 22 Αυγούστου (Λέοντες- Παρθένοι)
- από 16 μέχρι τις 20 Νοεμβρίου (Σκορπιοί)
«Εσείς πιο προσεκτικά σε όλα: υγεία, σχέσεις, δουλειά», είπε κλείνοντας η Αση Μπήλιου.
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