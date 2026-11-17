Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 17/11/26 στο Star,ο παίκτης που έφτασε στον τελικό ήταν ο Γιάννης με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
Τροχός της Τύχης: «Νιώθω ότι δεν έπραξες σωστά» - Έλυσε τον γρίφο;
Τροχός της Τύχης: «Νιώθω ότι δεν έπραξες σωστά» - Έλυσε τον γρίφο;
Η κατηγορία ήταν «Στο σπίτι» όπως ανακοίνωσε η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Μ, το Κ, το Ν, και για φωνήεν το Ο.
O Γιάννης
Αν και εμφανίστηκαν πολλά γράμματα ο παίκτης δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο. Εσύ θα τα κατάφερνες;lifestyle νεα, για Celebrities και Media.