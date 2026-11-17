Σε αγώνα δρόμου έχει επιδοθεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς απομένουν μόλις 44 ημέρες μέχρι το τέλος του 2026 και την παραγραφή σειράς φορολογικών υποθέσεων. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες καλούνται να επιταχύνουν τις διαδικασίες, δίνοντας προτεραιότητα σε φακέλους με σημαντικό φορολογικό ενδιαφέρον, προκειμένου να μη χαθεί το δικαίωμα του Δημοσίου να επιβάλει φόρους και πρόστιμα.
Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως οι εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ του φορολογικού έτους 2020, για τις οποίες η πενταετής προθεσμία παραγραφής ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2026, καθώς οι σχετικές δηλώσεις υποβλήθηκαν το 2021.
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