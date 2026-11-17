Ιδιαίτερη προσοχή σε συγκεκριμένους εκπροσώπους του ζωδιακού κύκλου συνέστησε η Άση Μπήλιου μέσα από την εκπομπή Stars System.

Σύμφωνα με την αστρολόγο, η σημερινή ημέρα έχει απαιτητικές αστρολογικές όψεις και χρειάζεται μεγαλύτερη ψυχραιμία σε σημαντικούς τομείς της καθημερινότητας, όπως οι προσωπικές σχέσεις, τα επαγγελματικά και η υγεία.

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Ειδικότερα, όπως ανέφερε, περισσότερο προσεκτικοί θα πρέπει να είναι όσοι έχουν γεννηθεί στο τρίτο δεκαήμερο, κυρίως κοντά στα μέσα του, και ανήκουν στα ζώδια του Ταύρου, του Λέοντα, του Σκορπιού και του Υδροχόου.

Η σύσταση αφορά τόσο όσους έχουν τα συγκεκριμένα ζώδια ως ζώδιο όσο και όσους έχουν ωροσκόπο σε αυτά.

Η Άση Μπήλιου επισήμανε πως οι συγκεκριμένοι εκπρόσωποι του ζωδιακού χρειάζεται να αποφύγουν τις βιαστικές κινήσεις και τις παρορμητικές αντιδράσεις, διατηρώντας την ψυχραιμία τους στις αποφάσεις και στις επαφές τους με τους άλλους.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Stars System