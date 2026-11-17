Η Audi Karenta Mandilas υποδέχεται το κοινό στο νέο της showroom, στην Εθνικής Αντιστάσεως 130, στην Καλαμαριά, αναβαθμίζοντας την παρουσία της στη Θεσσαλονίκη και την εμπειρία που προσφέρει στους πελάτες της.

Σχεδιασμένος σύμφωνα με τις υψηλές προδιαγραφές της μάρκας, ο νέος χώρος συνδυάζει τη σύγχρονη αισθητική με την ποιότητα που χαρακτηρίζει την Audi. Εδώ, οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν την γκάμα της, να ανακαλύψουν την προηγμένη τεχνολογία κάθε μοντέλου και να γνωρίσουν από κοντά όσα κάνουν ένα Audi να ξεχωρίζει.

Αυτή την εμπειρία ολοκληρώνει η ομάδα της Audi Karenta Mandilas, δίνοντας ουσιαστικό περιεχόμενο στην premium εξυπηρέτηση: προσωπική προσέγγιση, τεχνογνωσία και προσοχή στις ανάγκες κάθε πελάτη. Από την επιλογή ενός νέου ή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου μέχρι τη φροντίδα και τη συντήρησή του, οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες πώλησης και after sales εξασφαλίζουν συνέχεια στην υποστήριξη και συνέπεια στην ποιότητα.

Με το νέο showroom, η Audi Karenta Mandilas θέτει τον πήχη ψηλότερα. Η επένδυση στις νέες εγκαταστάσεις ενισχύει την παρουσία της μάρκας στη Θεσσαλονίκη και εκφράζει έμπρακτα τη δέσμευση της εταιρείας για διαρκή εξέλιξη, φέρνοντας την ποιότητα, την καινοτομία και τον ξεχωριστό χαρακτήρα της Audi στο επίκεντρο κάθε επίσκεψης.

