Εορτολόγιο 17 Νοεμβρίου: Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα!

Σήμερα, Κυριακή 17 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο, είναι του Αγίου Γενναδίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Επίσης, σήμερα γιορτάζουμε τη μέρα του Πολυτεχνείου.

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (458-471), η μνήμη του οποίου τιμάται από την Εκκλησία στις 17 Νοεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Γεννάδιος. Ο Γεννάδιος υπήρξε προηγούμενος πρεσβύτερος στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας και διαδέχθηκε στο θρόνο του Πατριαρχείου τον Ανατόλιο. Υπήρξε λόγιος ιεράρχης και διακρίθηκε για την αυστηρότητα του βίου του, την παραδειγματική ταπεινότητά του και το ορθόδοξο φρόνημά του.

Το 471 παραιτήθηκε από το πατριαρχικό αξίωμα για λόγους υγείας και όρισε ως διάδοχό του τον πρεσβύτερο Ακάκιο, άνθρωπο του περιβάλλοντός του. Ο ίδιος επισκέφθηκε ως απλός μοναχός τους Αγίους Τόπους και κατόπιν την Κύπρο. Εκεί, περιπλανώμενος στην περιοχή της Πάφου, αναζητώντας το ασκητήριο του Αγίου Ιλαρίωνος, πέθανε από το πολύ κρύο.

«Μύστης των ευσεβών δογμάτων, φύλαξ και θεσμοθέτης των εκκλησιαστικών κανόνων», σύμφωνα με το εγκώμιο του Νεοφύτου του Εγκλείστου, ο Γεννάδιος καταπολέμησε την αίρεση του Μονοφυσιτισμού και γι’ αυτό τιμάται από την Εκκλησία ως άγιος.

Παγκόσμια Ημέρα Πρόωρου Τοκετού

H Παγκόσμια Ημέρα Πρόωρου Τοκετού (World Prematurity Day) καθιερώθηκε το 2010 με πρωτοβουλία του «Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Φροντίδα των Νεογνών» («The European Foundation for the Care of Newborn Infants») και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Νοεμβρίου. Στις μέρες μας, οι επιπλοκές από πρόωρο τοκετό αποτελούν τη δεύτερη πιο κοινή αιτία θανάτων παιδιών κάτω των 5 ετών. Περίπου 1 εκατομμύριο πρόωρα παιδιά χάνουν τη ζωή τους ετησίως από αιτίες που σε μεγάλο βαθμό μπορούν να προληφθούν.

Ο συνολικός αριθμός των θανάτων παιδιών κάτω των πέντε ετών μειώθηκε από 12 εκατομμύρια το 1990 σε 6,9 εκατομμύρια το 2011. Ωστόσο, κατά μέσο όρο περίπου 2.600 πρόωρα παιδιά εξακολουθούν να πεθαίνουν κάθε μέρα.

Κάθε χρόνο 15 εκατομμύρια μωρά γεννιούνται πρόωρα. Περίπου το 40% του συνόλου των θανάτων κάτω των 5 ετών συμβαίνουν κατά τη διάρκεια των πρώτων 28 ημερών της ζωής. Ένα μεγάλο ποσοστό περιστατικών προκύπτει από επιπλοκές που σχετίζονται με τον πρόωρο τοκετό (πριν από τις 37 συμπληρωμένες εβδομάδες) ή από επιπλοκές κατά τον τοκετό.

